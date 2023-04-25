瑞銀獲利腰斬！因訴訟費用 收購瑞信後首份財報表現差

瑞銀集團（UBS）周二發布自宣布併購瑞士信貸（Credit Suisse）以來的第一份財報，由於為歷史久遠的訴訟提撥更多準備金，導致第1季淨利較去年同期腰斬，表現遜於分析師預期。

這家瑞士最大的銀行公布上季淨利大減52%至10.3億美元，因為進一步提撥了6.65億美元，為金融危機之前銷售美國住宅不動產抵押貸款證券的相關訴訟作準備。

執行長安思傑（Sergio Ermotti）表示：「我們正與美國司法部深入討論，很高興對解決可追溯至15年前的問題取得進展。」

瑞銀的上季營收是87.5億美元，低於一年前的93.8億美元。營業費用是72億美元，高於一年前的66億美元。普通股權第一類資本比率（CET1）——衡量銀行償付能力的指標——為13.9%，相較下，去年同期為14.1%。

瑞銀也公布，今年前三個月的資金流入達到420億美元，旗艦財富管理部門獲得280億美元的淨新資金，有70億美元來自3月的最後10天，這與不久前收購進來的瑞士信貸上季流失達69億美元，形成鮮明對比，讓令人失望的財報表現有了亮點。根據路孚特，分析師先前預估瑞銀上季淨利可達17.5億美元。

在去年的年度報告裡，瑞銀描述它如何在止於2007年的五年內，成為美國住宅抵押貸款證券的發行人和承銷商。2018年11月，美國當局對瑞銀提告，要求對其大量參與此類交易進行處罰。瑞銀後來打輸了官司。