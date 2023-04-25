高盛：五窮六絕股市動盪將加劇 小摩說別被低波動騙了

高盛集團表示，全球股市未來兩個月可能變得更加動盪，因為正如「五窮六絕」的說法，股票資產在5、6月的表現通常有季節性疲弱狀況，而且有關美國債務上限、聯準會升息和通膨數據的疑慮揮之不去；摩根大通首席股票策略師也說，近期的低波動掩蓋了美股的風險。

高盛包含穆勒-葛利斯曼（Christian Mueller-Glissmann）在內的策略師在24日的報告中表示：「市場的定價已經納入5月和6月股市波動率上升的預期，也納入5月聯準會會議和消費者物價指數（CPI）的過度波動因素考量。」

高盛在資產配置方面仍然相對處於防禦姿態，增持現金和商品，對股票和信用持中性立場，並減持債券。

另一方面，摩根大通首席股票策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）表示，因市場近期的平靜而買入美國股票的投資人可能還會陷入困境。

克蘭諾維奇在周一的報告中表示，俗稱美股恐慌指數的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）的下滑本質上是技術性的，而非精準反映股市面臨的風險。VIX指數24日維持在近17的低檔，上周一度跌至16，為2021年來最低。

克蘭諾維奇把VIX下滑歸因於市場目前被選擇權賣方主導，這些選擇權的賣方迫使盤中逆轉走勢，這使得市場價格多日幾乎維持不變。

他說：「考量到升息、金融環境緊縮、總體風險水準與地緣政治緊張情勢升溫這些因素，這（VIX）是異常低的水準。這樣的市場動態人為抑制了總體基本面風險的看法。」

一些投資人已經質疑VIX這項恐慌指標的可靠性，因為就連美國銀行業在3月動盪引發美股波動，VIX指數依然穩定。分析師把這歸咎於「零日到期」（ODTE）選擇權大增，這種短天期交易的崛起甚至促使芝加哥選擇權交易所營運業者創造出一日波動率指數，並在24日推出。克蘭諾維奇也呼應VIX變成不可靠指標的看法。

克蘭諾維奇建議投資人，利用即將來臨的財報引發的股價走強，做為減碼股票部位的機會。