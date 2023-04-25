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植田強調日銀有必要保持寬鬆並維持殖利率目標不變

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
植田本周主持就任日本央行總裁以來第一場政策會議。路透
植田本周主持就任日本央行總裁以來第一場政策會議。路透

日本央行總裁植田和男周二強調，目前需要保持超寬鬆的貨幣政策，但也表明如果通膨薪資上揚的速度超過預期，就有可能升息。

植田在國會表示，「鑒於目前的經濟、物價和金融發展，維持貨幣寬鬆是合適的，現在是透過收益率曲線管控（YCC）來落實」。日圓兌美元在植田談話後變動不大，僅貶值0.1%至134.37。

有在野黨議員問到長期貨幣寬鬆政策的缺失時，植田答道，日本公債殖利率曲線的形態已正常化，部分反映全球公債殖利率下降。

植田重申，需要保持日本的貨幣政策寬鬆，並隨著薪資上揚，以可持續而穩定的方式來實現日本央行2%的通膨目標。

他表示，「但如果通膨和薪資上升速度超過預期，就需要收緊貨幣政策，日本央行隨時準備有所回應，譬如藉由提高利率。」

植田在日本央行為期兩天的政策會議之前發表如此看法，日銀將於周四開會，這是植田本月接掌日本央行以來主持的第一次會議。

在本周會議上，日銀預料將維持貨幣政策和政策指引不變，以支持脆弱的經濟復甦和薪資上揚的徵兆。

在殖利率曲線管控下，日銀引導短期利率在-0.1%，日本10年期公債殖利率約為0%，隱含上限為0.5%。

日本央行 薪資 通膨

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