快訊

教科書用語之爭 他指教學現場將出現這個問題

昔賠光兒300萬存款！小彬彬「月賺百萬」驚人收入曝光

解放軍無偵-8「看得到打不到」成台海與美航艦大威脅？

美國經濟處於「貨運衰退」 對陸貿易持續下降

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國東海岸最大貨櫃港口，紐約∕紐澤西港最新公布的貿易數據顯示，貨櫃處理量略為上升。美聯社
美國東海岸最大貨櫃港口，紐約∕紐澤西港最新公布的貿易數據顯示，貨櫃處理量略為上升。美聯社

美國東、西岸大型港口互爭貿易吞吐量之際，隨著整體經濟走緩，這塊大餅正逐漸變小。

美國東海岸最大貨櫃港口，紐約∕紐澤西港最新公布的貿易數據顯示，貨櫃處理量略為上升，但未來的海運託運單量繼續下降。

3月，紐約∕紐澤西港共處理57.4萬個20呎貨櫃（TEU），成為美國貨櫃吞吐量排名第三的港口，比排名第一的洛杉磯港少了4.9萬個。

今年前三個月，紐約∕紐澤西港是美國第二繁忙的港口，處理近180萬個TEU，和2019年同期差不多。

最近數據反映貨運一連幾個月的放緩現象尚未告一段。CNBC最新供應鏈調查顯示，庫存和倉庫空間的分析追蹤到貨車進出倉庫次數減少，若加上製造業訂單40%的頹勢，都預告無論是卡車還是鐵路運輸，貨運都正減少。

在卡車運輸公司JB Hunt第1季法說會上，總裁Shelley Simpson表示，運輸業正處於「貨運衰退」。

CNBC供應鏈熱度地圖供應商FreightWaves SONAR的數據詳列貨運業的弱勢。當前全球所有港口出發到美國所有港口的海運托運，相較去年同期下降一半。隨進入美國的貨運減少，鐵公路貨運也都明顯下降。

中國大陸的製造業數據在大陸鬆綁防疫措施後已有起色，但 Bleakley Financial Group 投資長 Peter Boockvar 指出，整體貿易數據吻合全球經濟萎縮的指標。

Boockvar 說：「我們看到全球製造業採購經理人指數（PMI）出現萎縮，我認為這與商品支出減少和必須消化過多庫存有關。」

他也說：「消費者仍然會在旅遊、娛樂和餐廳上花費，但在商品方面，他們會花在必需品，而較少考慮非必要消費商品。這無疑會導致生產的商品減少，運輸量也因而減少。」

美國 紐約 庫存

延伸閱讀

4/25【早晨財經速解讀】美債違約危機?美國主權CDS飆漲 壽險業見曙光 坐等降息?

宏利環球美國 可留意

美再擴大圍堵陸記憶體

股票型ETF 湧錢潮

相關新聞

若美光遭禁 美促韓勿補陸晶片缺口

英國金融時報廿三日報導，白宮已要求南韓，若北京禁止美國半導體大廠「美光」銷售晶片，南韓政府應該敦促其記憶體製造商別搶攻中...

科技財報前夕 那指收盤下跌

那斯達克綜合指數下跌，投資人等待大型科技股本周發布的一系列企業財報和最新經濟數據。

特斯拉進擊 調高資本支出

電動車大廠特斯拉（Tesla）向監管機關申報的季度文件顯示，今年資本支出預估介於70億~90億美元，比1月的預估值調高1...

企業節流 大砍出差預算

最新研究顯示，企業大手筆支出讓員工出差的做法，可能不會再恢復到往昔的一般水準了。

留學開發中國家 掀起風潮

歐美先進國家素來是海外留學的熱門地點，但近來此種趨勢出現變化，愈來愈多人選擇到阿根廷和土耳其等開發中國家接受高等教育。

渣打分析師：明年底以前 比特幣有望攀抵10萬美元

比特幣（Bitcoin）兩周前衝上3萬美元之後，明顯下跌，最近仍走弱。但有分析師說，加密幣的冬天已經結束，預估明年底以前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦