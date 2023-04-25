渣打分析師：明年底以前 比特幣有望攀抵10萬美元

比特幣（Bitcoin）兩周前衝上3萬美元之後，明顯下跌，最近仍走弱。但有分析師說，加密幣的冬天已經結束，預估明年底以前，比特幣最高可以漲到10萬美元。

渣打銀行分析師Geoff Kendrick周一（24日）以「比特幣邁向10萬美元水準」為題，發表分析報告。他認為，美國矽谷銀行（SVB）與其他中級銀行的倒閉危機，更加強固了比特幣「去中心化、無需信任、稀有數位資產」的價值。

Kendrick說，隨著風險資產穩定下來，美國聯準會（Fed）的貨幣緊縮政策預期將要開始放鬆，比特幣「邁向10萬美元的路徑已變得更加清晰」。

比特幣的支持者堅信，比特幣是經濟承受壓力時，值得轉入的資產，扮演分散風險的角色。依照理論，以比特幣供給限制在2,100萬枚的稀有性，投資人想迴避高通膨影響，尋找替代資產，比特幣應該就會因為需求增加而上漲。

然而，比特幣去年並未通過試煉。美國財經新聞網站CNBC指出，比特幣去年跌了65%，是有史以來表現第二差的一年。今年則確實看到反彈，從年初至今，漲幅66%，但兩周前站上3萬美元後，跌勢又開始。

不只渣打銀行預期比特幣將有大好前程，上個月在巴黎舉行的一個區塊鏈會議上，多位幣圈人士預期今年比特幣價格可望創新高。Gemini加密幣交易所一位高階主管也說，10萬美元是有可能的。

加密幣投資人現在寄望2024年將到來的比特幣挖礦獎勵「減半」，可以觸發比特幣的另一波怪獸級上攻。