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南韓第1季經濟成長大致符合預期 留給央行喘息空間

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓第1季經濟成長優於預期，擺脫上一季萎縮，為央行評估政策對成長和通膨之際留下喘息的空間。路透
南韓第1季經濟成長優於預期，擺脫上一季萎縮，為央行評估政策對成長和通膨之際留下喘息的空間。路透

南韓第1季經濟成長優於預期，擺脫上一季萎縮，為央行評估政策對成長和通膨之際留下喘息的空間。

根據南韓央行初步公布數據，第1季國內生產毛額（GDP）較上季成長0.3%，從去年萎縮0.4%中轉正。彭博調查的經濟學家原估成長0.2%。 相較去年同期，南韓第1季GDP成長0.8%，低於市場所估的1.0%。

對於設法在抑制通膨與經濟成長之間求得平衡的南韓央行官員，此數據是一個可喜的信號，讓決策官員有保持耐心的空間。央行本月連續兩次會議決議維持政策利率不變，並預告今年全年經濟成長可能略低於原先預測的1.6%。同時，央行總裁李昌鏞排除在通膨出現明確放緩跡象之前降息的可能性。

半導體價格下跌之際，南韓出口持續六個月下滑，1月貿易逆差創下歷史新高。房地產和專案融資市場也不穩定，加上南韓兩大貿易夥伴美中之間關係緊張，增添未來經濟面臨的風險。

從GDP數據來看，在南韓央行一波升息過後，整體經濟尚能保持韌性。貨幣政策五位委員本月表示，他們對最終利率升到更高抱持開放態度，暗示今年還會升息一次。同時，彭博調查顯示，分析師預料南韓央行至少在第2季度末前會維持利率不變。

南韓去年經濟成長2.6%，不如2021年的4.1%。

南韓 通膨

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