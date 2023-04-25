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美元連續三天走低 日圓兌瑞郎貶至40多年來的谷底

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
瑞郎兌日圓一度升值0.8%，至151.49，突破9月高峰，攀升至1980年1月以來的最高價位。/擷自彭博
瑞郎兌日圓一度升值0.8%，至151.49，突破9月高峰，攀升至1980年1月以來的最高價位。/擷自彭博

美元周一回吐盤中漲幅並走低，連續三天下跌。日圓在日本央行本周決策前普遍走貶，日圓兌瑞郎貶至40多年來的谷底。

投資人仍在消化聯準會（Fed）今年可能降息的預期，不過，市場普遍預期Fed 下周仍會升息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.5%至101.348。

Convera駐華盛頓的高級市場分析師Joe Manimbo說：「美元難以鞏固上周的漲勢，因為即將公布的數據可能顯示美國經濟增長放緩和通膨下降，這些結果將強化今年中暫停利率行動的理由。」

瑞郎兌日圓一度升值0.8%，至151.49，突破9月高峰，攀升至1980年1月以來的最高價位。美元兌瑞郎也下跌0.6%至盤中低點0.8871，逼近今年谷底0.8860。

歐元兌美元一度升值0.6%至1.1050，為4月14日以來最高。ING Bank的策略師預料，歐元兌美元將守住漲幅，因為市場顯然相信歐洲央行至少還有三次25個基點的升息。

歐洲央行管理委員會成員Pierre Wunsch告訴英國金融時報說，歐洲央行應該繼續升息，直到工資成長放緩；另一位管理委員會成員Francois Villeroy de Galhau表示，過去升息的影響尚未完全顯現，未來的升息幅度和次數都應該有限。

美元兌日圓升值0.1%至134.31。 日本央行總裁植田和男在國會表示，央行還沒有到討論如何微調殖利率曲線控制的階段。

英鎊兌美元升值0.4%至1.2481，標普上周五將英國評級展望從負面調整為穩定。

日本央行 英國 Fed

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