台積電ADR續跌 較台北交易溢價維持2.4%

台積電ADR周一下跌0.9%，收在84.64美元，連二日下挫，較台北交易溢價2.4%。費城半導體指數同日下跌0.5%。

那斯達克綜合指數周一收盤下跌，表現不及標普500指數和道瓊工業指數，投資人觀望微軟在內即將公布的大型股企業財報，特斯拉股價則因支出計畫疑慮而下跌。道瓊工業指數漲66.44點，漲幅0.2%，收在33,875.4點；標普500指數漲3.52點，漲幅0.1%，收在4,137.04點。那斯達克綜合指數跌35.25點，跌幅0.29%，收在12,037.20。

Wedbush Securities 董事總經理Michael James認為，費半表現不佳可能是由於全球與中國大陸的緊張關係加劇。

台灣加權股價指數周三上漲23.88點，收在15626.87點，台積電跌0.8%收在507元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 106.52 -0.86 102.00 4.43

中華電 CHT 125.65 -0.65 126.00 -0.28

台積電 TSM 518.91 -0.86 507.00 2.35

聯電 UMC 48.99 -1.24 49.60 -1.24

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據