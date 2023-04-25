油價勁揚逾1%、看好大陸黃金周帶動需求 金價小漲

國際油價周一（24日）上漲逾1%，逆轉近日跌勢，因為投資人看好中國大陸進入黃金周觀光旺季有助燃料需求，不過原油市場交投清淡；金價收漲，受美元走軟支撐，但價格維持在狹幅波動，市場聚焦本周出爐的經濟數據對聯準會利率決策的影響。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油6月期貨結算價上漲1.07美元，漲幅1.3%，報每桶82.73美元；西德州原油6月期貨結算價上漲0.89美元，漲幅1.1%，報每桶78.76美元。

這兩大合約上周都大跌逾5%，為五周以來的首度周線收黑，因美國隱含汽油需求較上年同期下降，大陸經濟復甦之路顛簸，為石油需求前景蒙上陰影。

大陸在即將到來的五一假期期間的出國旅行預訂情況顯示，前往亞洲國家的旅行將持續復甦，但由於長途機票價格飆升，而且沒有足夠的航班，這些數字仍然遠遠低於疫情之前。

瑞穗銀行能源期貨總監Bob Yawger說：「圍繞中國假期有很多樂觀情緒，因為它涉及到航煤需求，這是中國需求建設的第一個真正數字。」

由於OPEC+產油國集團計劃從5月開始額外削減供應，因此供應緊張也可能提振價格。

獨立石油分析師Sugandha Sachdeva說：「OPEC+計劃的減產和中國強勁的需求前景可能在未來幾天為價格提供助力。」

黃金收漲 但陷於狹窄區間

現貨黃金價格上漲0.4%，報每英兩1,990.34美元；美國黃金期貨上漲0.5%，收每英兩1,999.80美元。

在達拉斯聯準銀行的報告顯示4月德州製造業活動萎縮後，金價由黑翻紅，因為報告凸顯聯準會的利率緊縮周期衝擊了經濟。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger說：「金市在短期內將原地踏步，等待下一個有可能將其推向某一個方向的經濟數據。」

美元走貶，使得以美元定價的黃金對海外買家更具吸引力。

投資人正等待聯準會青睞的關鍵通膨指標—核心個人消費支出（PCE）物價指數。預期將強化投資人關於聯準會將進一步升息的預期。

白金跌3.4%，報每英兩1,085.91美元，鈀金大跌4.5%，報1,530.33美元。Meger表示，這是因為在進入不確定的一周半消息之前，從近期高點獲利回吐。

白銀漲0.7%至25.20美元。