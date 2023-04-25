那斯達克較遜色 投資人擔心大型股財報撑不住今年漲勢

美股那斯達克綜合指數周一收盤下跌，表現不及標普500指數和道瓊工業指數，投資人觀望微軟在內即將公布的大型股企業財報，特斯拉股價則因支出計畫疑慮而下跌。

特斯拉收盤下挫1.5%，該公司提高2023年的資本支出目標以增加產量，當電動車拖累標普500指數的程度僅次於微軟。微軟、Meta和亞馬遜本周將陸續公布財報。

道瓊工業指數漲66.44點，漲幅0.2%，收在33,875.4點；標普500指數漲3.52點，漲幅0.1%，收在4,137.04點。那斯達克綜合指數跌35.25點，跌幅0.29%，收在12,037.20。

費城半導體指數跌0.5%。Wedbush Securities 董事總經理Michael James認為，費半表現不佳可能是由於全球與中國大陸的緊張關係加劇而表現不佳。

達拉斯製造業數據不及預期，美國債務上限鬥爭繼續發酵，拉低公債殖利率。美國眾議院議長麥卡錫表示，眾院將在本周對支出和債務法案進行投票。

摩根大通首席股票策略師Marko Kolanovic提醒，因市場近期的平靜而買入美國股票的投資人可能還會陷入困境。

Murphy＆Sylvest Wealth Management 經理人Paul Nolte發布報告說：「投資人正在試圖透過所有經濟數據以及財報來判斷Fed可能如何行動。」

Bed Bath & Beyond 崩跌36%，收在歷史谷底；這家數十年來為大學宿舍、結婚禮物和新家提供必需品購物的大型零售商將在未來兩個月關閉所有門市並清倉。

第一共和銀行（First Republic Bank）大漲12%但盤後崩跌逾20%，該公司財報超過市場預期但存款不及預測

微軟下跌1.4%，今年迄今，微軟已上漲逾17%，周一受到壓力，因為投資人似乎對周二盤後公布的財報感到焦慮。亞馬遜跌0.7%。

在標普500指數的11大類股中，能源股最為強勁，上漲1.5%，而科技股最弱，下跌0.4%。

根據路孚特IBES的數據，在迄今已公布第1季財報的90家標普500指數公司中，近77%業績超出分析師的預期，而長期平均領先率為66%。

貨幣市場交易員目前預料Fed 下周升息25個基點的可能性為92%。Fed決策者在過去一周表示，降低通膨方面還有更多工作要做。

空調製造商Carrier Global重挫7.3%，有報導說，該公司正以超過120億美元（包括債務）就收購德國工業製造商Viessmann進行深入談判。