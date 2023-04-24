抗衡ChatGPT 俄羅斯銀行推GigaChat

俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）今天表示，該行推出GigaChat技術，初步僅處於邀請測試階段，加入全球人工智慧（AI）聊天機器人競賽，以抗衡ChatGPT。

路透社報導，微軟支持的新創公司OpenAI去年發表聊天機器人ChatGPT後，科技業競相推出AI，鎖定更多消費者，希望重塑人們工作的方式，從中找到商機。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行表示，GigaChat最大的不同，是它比其他外國網路系統更能聰明以俄文溝通的能力。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行近年來在科技方面砸錢投資，以降低俄國對進口的仰賴。對於因全面入侵烏克蘭遭西方國家制裁的俄國來說，這點很重要。

另一方面，英國也宣布投入高達1億2500萬美元（約新台幣38億元），成立一個特別小組推動AI。

英國今天宣布初步將投入1億英鎊（約1億2450萬美元），協助發展基礎模型，以運用在醫療照護和教育等領域。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）說：「利用AI潛力為我們的經濟成長提供龐大的機會、創造薪水更佳的就業，並透過在醫療照護和安全方面的進步，打造更美好的未來。」

蘇納克還說：「透過我們最新的專家小組投資新興科技，我們可以繼續在開發安全且值得信賴的AI方面領先，這是我們形塑英國創新經濟的一部分。