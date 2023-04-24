調薪推升物價？ 經濟學家：關係不大

薪水上漲只會讓物價更高？通常在工會要求薪資談判並成功調薪後，有一部分企業會提高物價以抵銷調薪造成的損失。2022年各國都認為薪資上漲將會促使物價跟著上漲，主要是因為1970年代的前車之鑑以及「通膨的二次效應」。雖然疫情造成通貨膨脹的情況和1970s年代有許多相似之處，但這次由於薪資先停止上漲，通膨的二次效應也不復存在。

通膨的二次效應

據《CNBC》報導，美國聯邦儲備銀行2022年3月的會議紀要顯示，人們對於「大幅加薪導致的物價上漲」感到不安；英國、德國也都認為薪資和物價息息相關；英格蘭銀行行長甚至希望可以「限制」薪資談判的行為。

他們的擔憂主要出自於「通膨的二次效應」，又稱作薪資－物價螺旋效應。意思是員工因為擔心物價持續上漲，要求公司調漲薪資，企業進一步提高物價、服務費用以抵銷調薪造成的損失，公司提高物價後員工又以「預期持續通貨膨脹」為理由要求調薪，就這樣形成惡性循環，不過這次的情況並沒有出現上述效應。

薪資率先停漲

就這次疫情在全球各地造成的物價上漲，嚴重通貨膨脹而言，在過去18個月，薪資並沒有像1970年代的英國美國，隨著物價上漲而攀升（當時英國美國通膨率分別是23%、14%），反而維持在一定的速率，台灣也可以感受到如此現象。

歐洲央行今年3月的會議紀要說明，在過去兩年薪資上漲對通貨膨脹的影響很有限；美國財政司司長葉倫也表示並沒有在疫情期間看到通膨的二次效應。

未來調薪無隱憂

如果比較1970年代和最近的情況，會發現有不少相似之處－能源危機；過去是石油危機，現在則是包含電力、天然氣等，種類更多，範圍也更廣。在能源危機趨緩時這次價格下跌的幅度也更大。

就台灣而言，蛋價、各類日用品的價格上漲也非常有感。雖然並不會出現通膨的二次效應，但這不代表薪資會就此停滯不前，反而因為這次價格上漲，企業的獲利已經遠大於薪資可以上漲的幅度。預期未來實質薪資逐漸回到正軌時，也不會出現因為薪資上漲而通貨膨脹更嚴重的情況。

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