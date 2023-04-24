買車最重駕駛體驗 汽車軟體決勝負

軟體成為購車要件，更是各大車廠的決勝關鍵！瑞銀預測，到2030年，汽車軟體的年收入將達到7千億美元，包括優質的導航、提供娛樂或自動駕駛等都是車廠積極發展的範圍。但專家指出，傳統車廠恐怕因為企業文化陳舊，導致數位轉型落後於新興電動車廠。

軟體成為車界關鍵

《經濟學人》報導，汽車近半世紀來已是許多民眾在家庭與工作之外的「第三生活空間」，車內的用戶體驗變得愈來愈重要，除了高級音響、銀幕等硬體設備之外，軟體能提供更好的導航、娛樂遊戲等服務，完善駕駛的駕車體驗。

根據諮詢公司麥肯錫統計，僅有8%的民眾是會討論懸吊系統、引擎或汽缸的「汽車迷」，但更多駕駛或乘客更在乎的是「有沒有充分享受旅程」。麥肯錫分析師戴希曼表示，到了2030年，有8成的車商會對軟體進行無線更新，這對駕駛而言，意味著車輛能不斷更新與改進，增進駕車體驗。

電動車善於新技術

瑞銀預測，到2030年，汽車軟體的年營業將達到7千億美元，成為未來汽車業者的決勝關鍵。但專家指出，歐洲傳統車商的高管平均年齡為55歲，在職業的時間更長達22年，觀念上恐怕成為汽車銜接創新技術的阻礙，尤其有些老牌企業的企業文化並不鼓勵創新。

然而，面對特斯拉等新興的電動車業者，創新與開發新技術正是他們產業的核心。諮詢公司ZoZoGo的鄧恩指出，特斯拉的軟體技術已經比其他傳統大廠領先五年。

青年持照比例下滑

《經濟學人》報導，在軟體技術中最引人注目的就是「自動駕駛」，甚至會成為改變整個汽車產業的破壞性技術。數據顯示，年輕人不再那麼熱衷於擁有或駕駛汽車，青年人擁有執照的比例也直線下滑，也使得汽車銷量不斷下滑。

自動駕駛技術企業Mobileye老闆沙舒亞說，未來交通的狀況可能是「沒有人會再買車了」，汽車供應商轉向將車輛供應給科技業，並建立一套自動駕駛出租車的方式，而民眾只需用手機，就能享受這些「機器人駕駛」。

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