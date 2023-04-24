費用攀升、通膨影響 商務旅行需轉進
商務旅行一去不復返！因為疫情期間開發出視訊會議以及非實體的工作方式，讓商務旅行不再是必要的事情。且加上費用節節攀升、企業壓低商務旅行花費、客群也在改變，讓商務旅行次數減少，許多人也希望能在一次旅程完成商務＋旅遊的組合，催生另外一種商務旅行的型態。
商務旅行不再必要
據《CNBC》報導，美國晨間諮詢公司的研究報告顯示，雖然隨著疫情趨緩，航空業逐漸回到疫情前的盛況，但商務旅行將不會再回到從前。因為各個公司縮減預算，加上視訊會議、非實體的工作方式，讓商務旅行的必要性大大縮減。
且前往商務旅行的客群也在逐漸變化。現在商務旅客的年紀有越來越輕的趨勢，且主要客群的年收入也正在下降，他們也更傾向選擇經濟艙，而非以往以商務艙或頭等艙。這個「不尋常」的情況也會漸漸取代過去的習慣，成為新的常態。
預算另有他用
因為通貨膨脹以及旅遊開銷逐漸攀升，即使商務旅行的人數停滯不前，企業的花費卻是不減反增。根據調查，歐美商務旅行的支出和去年相比成長了超過一倍，並且最快在2024年後期就會追上疫情前的支出。
企業也因此想盡辦法減少不必要的支出。根據調查，在受訪者所屬的公司中，有60%的公司減少商務旅行的次數、56%的公司會派更少人前往商務旅行，54%的公司則會嚴格審查商務旅行的支出。
商務旅行結合旅遊
受訪者們也認為，縮減商務旅行而省下來的支出，會被用於改善員工的健康和福利，或是用於幫助公司達成ESG的目標；根據顧問公司德勤的報告，三分之一的美國公司和大約40%的歐洲公司必須刪減20%的商務旅行預算才能達到2030永續發展的目標。
取而代之的是，因為疫情後員工安排工作可以更有彈性，再加上商務旅行的次數也會越來越少，受訪者們更希望在商務旅行的同時，可以順便旅遊，因此「Bleisure」的數量正在逐漸上升，也就是商務旅行和旅遊的結合（Business + leisure）。
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