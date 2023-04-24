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即將走入歷史 瑞士信貸淨資產流出迄未停止

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
瑞信併歸瑞銀的聯姻即將完成，這可能是這個167年歷史的金融機構最後一次公布業績。路透
瑞信併歸瑞銀的聯姻即將完成，這可能是這個167年歷史的金融機構最後一次公布業績。路透

瑞士信貸（Credit Suisse）公布第1季淨資產流出610億瑞士法郎（680億美元），雖已接受瑞銀集團（UBS）由政府主導的紓困，但截至目前流出現象仍未停止。瑞信併歸瑞銀的聯姻即將完成，這可能是這個167年歷史的金融機構最後一次公布業績。

瑞信說：「流出現象已經逐漸趨緩，但截至2023年4月24日尚未逆轉。」

瑞信也出現大量現金存款提領及到期定期存款不再續存的情況。客戶存款第1季減少670億瑞士法郎。

而瑞信的旗艦財富管理部門所管理的資產今年3月底為止降至5,025億瑞郎，相較於去年同期為7,070億瑞郎。

美國矽谷銀行（SVB）和Signature Bank倒閉引發市場動盪後，瑞信深受到牽連，客戶開始急速撤出資金，迫使瑞士當局出面營救，包括瑞銀同意以30億瑞郎的股票收購瑞信，並承擔多達50億瑞郎的損失，其中還包括2,000億瑞郎的政府財務擔保。

瑞信表示，第1季止，這些機制借款淨額為1,080億瑞郎，之前已償還600億瑞郎。瑞信表示第1季過後又還了100億瑞郎。

瑞信也公布第1季稅前獲利128億瑞郎，主要是瑞士監管機構下令將150億瑞士法郎的額外一級資本（AT1）債券註銷所致。

瑞士 美國矽谷銀行 客戶

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