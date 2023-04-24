即將走入歷史 瑞士信貸淨資產流出迄未停止

商務旅行一去不復返！因為疫情期間開發出視訊會議以及非實體的工作方式，讓商務旅行不再是必要的事情。且加上費用節節攀升、企業壓低商務旅行花費、客群也在改變，讓商務旅行次數減少，許多人也希望能在一次旅程完成商務＋旅遊的組合，催生另外一種商務旅行的型態。

2023-04-24 15:11