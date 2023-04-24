路透：特斯拉準備將上海廠 Model Y 賣到加拿大

路透引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）今年已開始在上海生產專供外銷加拿大的Model Y ，這將特斯拉首度向北美外銷大陸製造的電動車。

上周末，特斯拉在官網發布消息，將在加拿大提供Model Y 新款更便宜的版本，這款後輪驅動的版本價格比市面上的長續航版便宜1萬加幣（約新台幣22.8萬元）。網站顯示，加拿大客戶可以在5月至7月之間完成交車。

加拿大政府官網也在上周五更新內容，新款Model Y和長續航版均符合購買或租賃四年可獲得5,000加幣的補貼。

知情人士告訴路透，特斯拉上海廠本月開始生產銷往加拿大的Model Y。路透取得生產資料顯示，這些車專為出口至北美所設計並經過測試，目標是本季生產近9,000輛。

特斯拉上海廠為在大陸銷售及出口到歐洲和其他市場的 Model Y 採用磷酸鐵鋰電池（LFP）。至於美國的德州和加州兩廠則採用更強的4680電池。

這款供外銷加拿大的Model Y的售價為44,275美元，比美國入門款便宜，美國目前的售價為46,990美元。

特斯拉並非唯一一家從大陸外銷電動車的業者。雷諾集團（Renault）通過旗下 Dacia 品牌將入門級掀背車 Spring 出口到歐洲。寶馬（BMW）自中國將 iX3 外銷至東南亞和歐洲。