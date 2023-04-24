研判美經濟衰退 股市投資人注意兩大早期指標

幾乎每一天都有一連串有時互相矛盾的經濟數據發布，讓投資人備感焦慮。經濟學家、投資組合經理人和股市策略師努力分析數據洪流，以收集有關美國經濟走向的一些線索，深怕等官方經濟衰退仲裁機構國家經濟研究局（NBER）宣布衰退發生時，他們已經來不及採取行動。有些人轉向早期指標，如薩姆（Sahm）規則和布蘭奇佛勞爾-布萊森（Blanchflower-Bryson）規則，來找線索，幫助他們確定聯準會激進升息何時能產生預期的效果。

財經網站MarketWatch報導，紐約梅隆銀行投資分析主管Jake Jolly表示，「今年下半年和2024年經濟衰退的可能性增加，但要準確把握時機，確實非常具有挑戰性」。他密切關注薩姆規則和其他早期衰退指標，探求反轉點，希望早一步得知普遍預期的經濟衰退究竟何時開始。

薩姆規則

這個衰退指標由前聯準會經濟學家薩姆（Claudia Sahm）提出。 她發現，當失業率失業率從12個月低點躍增50個基點（或0.5個百分點）時，衰退就會被觸發。現在要滿足這個規則，失業率要升到3.9%，比過去12個月最低讀數、1月記錄的3.4%高出50個基點。

不過，疫情造成的經濟扭曲也許會「打破」這個規則。薩姆說，「這是經驗法則」，不是自然法則，不意味必須始終成立。布蘭奇佛勞爾-布萊森規則

另一個可靠的預測指標由經濟學家布蘭奇佛勞爾（David Blanchflower）和布萊森（Alex Bryson）提出，依世界大型企業聯合會和密西根大學消費者信心調查數據，試圖預測勞動市場何時崩潰。背後的假設很簡單：平民百姓了解自己社區正在發生的事。前英國央行貨幣政策委員會成員布蘭奇佛勞爾說：「如果他們認為糟糕時期即將到來，那就會來。」

如今警鐘已經響了：自2022年夏季以來，世界大型企業聯合會的數據一直呈現下滑趨勢，儘管近幾個月前景好轉；而密西根大學4月信心指數是63.5，高於3月的62。

經濟衰退隱然在望，市場對經濟數據愈來愈敏感。Sevens Report Research創辦人Tom Essaye最近撰寫報告說，即使聯準會降息回應，但經濟急劇下滑也將衝擊股市：「鑑於最近的反彈，硬著陸是最糟糕的情況。到時聯準會是否降息並不重要（這是股市目前的主要支撐力道），為時已晚。」

他補充表示，「在硬著陸的情況下，標普500指數成分股公司的獲利預期能保持在目前水準的可能性幾乎為零」。