本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（21日）微漲，周線小跌，反映企業獲利有好有壞。財報季接著邁入緊鑼密鼓的一周，微軟、Alphabet和亞馬遜等大型科技公司的財報將陸續登場，將驗證今年來猛漲之勢是否合理。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

台積ADR重挫 拖累費半

標普500指數、道瓊工業指數和那斯達克綜合指數上周五微漲約0.1%，但一周下來全面走低。標普和道指各跌0.1%和0.2%，那指跌0.4%。

台積電ADR上周五大跌4.4%，拖累費城半導體指數跌0.8%，較台北溢價縮減為2.3%，一周各跌2.1%和1.6%。

Raymond James股票投資組合和技術策略董事總經理吉布斯說：「如果經濟狀況保持下去，Fed可能會更加大膽，緊縮力道可能超出市場當前預期，這對股市不利。」

BMO Family Office財務長施萊夫指出：「現處於財報季才開始的階段，過去四個財報季開始時，美股均表現強勁」，「但我們不確定這種趨勢會持續下去，預料美股一段時間內將維持窄幅波動。」

油金比特幣周線收黑

市場風險胃納轉弱，從石油、黃金到比特幣上周都轉跌。國際原油期貨自3月來首度周線收黑，回吐先前因OPEC+意外減產而獲得的漲幅，金價則失守2,000美元大關；比特幣跌破3萬美元，為四周來首度收跌。

布蘭特原油6月期貨上周五（21日）收盤漲0.69%至每桶81.66美元；西德州原油6月期貨漲0.65%至每桶77.87美元。兩大原油指標周線都重挫逾5%，為一個月來首度周線收黑，原因是全球石油供應顯現成長跡象，俄羅斯原油前一周出口回升至每日300萬桶以上，此外，市場也擔心經濟衰退和美國汽油庫存增加。

黃金現貨價格上周五跌1%至每英兩1,983.06美元，一周累計跌約1%，反映聯準會多位官員近期的鷹派言論強化市場押注至少再升息1碼的預期。

安謀傳打造自家先進晶片

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，矽智財（IP）大廠安謀（Arm）正在打造自家的先進晶片原型產品，以展示其產品效能，希望吸引新客戶，並提高今年首次公開發行股票（IPO）的魅力。業界擔心，安謀此舉將進一步侵蝕在晶片業的中立地位，從而與聯發科、高通等客戶直接競爭。

據報導，軟銀集團旗下的安謀將攜手製造夥伴，研發這種新型半導體，知情人士形容這是該公司歷來最先進的晶片製造計畫，希望向更廣泛地市場展現其晶片設計的效能。

長久以來，安謀都銷售晶片設計藍圖給晶片製造商，而非直接涉入半導體的研發和生產。安謀也曾聯手三星和台積電等製造夥伴，生產一些測試晶片，主要都是讓軟體開發商熟悉新產品。這回，FT指出，安謀六個月前就開始研發這款最新「歷來最先進」的晶片，目標客群為晶片製造業者，而非軟體開發商。

中國駐法大使竟說前蘇聯國家無主權 引發軒然大波

中國駐法大使有關前蘇聯國家主權獨立性存疑的說法引起歐洲國家憤怒，此事件不僅影響到北京與歐洲國家領導人建立良好關係，也使中國在推動俄烏和平方面的能力受到更多懷疑。

中國駐法國大使盧沙野周五接受法國LCI網路採訪時表示稱，一些「前蘇聯國家」在國際法下沒有實際地位。

當被問到是否認為克里米亞半島屬於烏克蘭時，盧沙野說，沒有國際協議來實現前蘇聯國家的主權地位。

拉脫維亞，立陶宛和愛沙尼亞這三個前蘇聯國家隨即宣布將召見駐本國的中國高級外交官，要求對方解釋盧沙野這番言論。

菲律賓和中國將建立更多溝通管道以平息海上爭端

菲律賓總統馬可仕表示，菲律賓和中國同意建立「更多溝

通管道」，以謀求解決兩國在西菲律賓海的衝突。秦剛在對菲律賓訪問時表示，中國和菲律賓應該通過深化關係，共同促進亞洲地區的和平與穩定，這一表態顯示北京正尋求削弱美國在東南亞的影響力。

日飯店黃金周房價漲五成

由於國內外旅客回流，日本飯店房價出現飆漲，黃金周假期期間許多城市飯店住宿價格漲幅超過50%，但由於持續人手短缺，令人對飯店客房供應量感到擔憂。

日經新聞調查日本五大都市（札幌、東京、京都、大阪、福岡）共50家飯店，結果顯示，每座城市飯店住宿價格都出現明顯增長，沒有一家受訪飯店表示房價下跌。約20%飯店回報的漲幅介在10%至40%，另外60%飯店則表示漲幅至少50%。漲價趨勢最顯著的城市為東京，受訪的七家飯店全都表示漲幅在50%以上。