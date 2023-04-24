聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞分析／人民幣能否稱霸 關鍵在自身

聯合報／ 本報記者林則宏

中美間除了貿易戰、科技戰、外交戰，以及軍事上日益針鋒相對的較量，另一場無硝煙戰爭—貨幣戰爭也悄然上演，儘管人民幣迄今仍遠無法挑戰美元霸權地位。

目前美元仍居獨霸地位，但比起巔峰時期美元在全球外匯存底中的占比高達百分之七十一，已明顯下滑。

根據ＩＭＦ最新發布的報告，截至去年第四季，美元在全球外匯存底的占比為百分之五十八點三六，人民幣占比百分之二點六九，排名第五，還次於歐元、日圓與英鎊。但近年來美元和人民幣的消長十分明顯。

長久以來，美國在全球經濟占有主導地位，美元的穩定性和流動性，讓各國願以美元作為儲備與結算貨幣。但俄烏衝突後，美國通過其主導的全球金融系統對俄羅斯國家和個人實施金融制裁，讓各國見識到美國政府對於美元霸權濫用的風險。

對於目前積極推動「去美元化」的國家，包括俄羅斯、伊朗、巴西等，相較於歐元、日圓或英鎊，肯定更願意以人民幣作為替代的選擇，原因無他，意識形態上彼此更為接近，而且歐盟、日本、英國，基本都是美國盟友。

儘管美國財政部長葉倫於日前示警，美國對俄羅斯等國祭出經濟制裁，對美元在全球主導地位造成風險，受制裁國正尋求美元的替代貨幣。

但葉倫警告不意味人民幣很快就能對美元構成挑戰。

美元的國際貨幣地位立基於美國的整體國力，不只是經濟、軍事實力，還包括科技實力。美國透過技術封鎖就能讓中國大陸最強的科技大廠５Ｇ手機從此斷供，北京當局對此則是毫無還擊之力。若美國進一步加大對大陸的科技封鎖，衝擊的將不會是個別企業或產業。

更重要的是，美元的國際貨幣地位還立基於世人對美國的信心。未來世界一旦發生重大變故，無論是另一場國際經濟危機或重大軍事衝突，問問大陸民眾，關鍵時刻更願意持有人民幣或美元？答案就很清楚了。

美國 人民幣

延伸閱讀

美加強監管保險避險基金

葉倫：欲建立對中健康經濟關係而非脫鉤 兩領域不妥協

葉倫明將就美中經濟關係發表重要談話 闡述主要目標

葉倫：美國仍走在軟著陸路上 能降通膨又維持就業強勁

相關新聞

去美元化 人民幣貨幣圈漸成形

儘管人民幣國際化是條漫漫長路，但在當前國際情勢下，人民幣為一些不願過度依附美國的國家提供了另一個選擇，「人民幣貨幣圈」正...

愈來愈多國家 警覺太依賴美元

美國財長葉倫日前表示，美國對俄羅斯等國實施的經濟制裁，恐怕對美元在全球的主導地位帶來風險。新世代金融基金會董事長陳冲說，...

巴隆：未來一年 債優於股

巴隆金融周刊（Barron's）最新基金經理人調查顯示，專業投資人認為未來一年將是「債優於股」，52%預期債券報酬率將高...

全球電池政治經濟學 當紅

過去兩年的晶片荒讓各國紛紛以補助吸引晶片製造商設廠後，現在面對電動車熱潮將屆，各國也開始鞏固鋰、鎳等電動車電池關鍵原料的...

美將設發電廠排碳新規

美國環保署（EPA）正準備提出新規，將首度規範既有與新設的天然氣電廠、以及現有燃煤電廠的溫室氣體排放量，目標是在2040...

央行避險 大買黃金

英國金融時報（FT）報導，俄烏戰爭等地緣政治風險，正迫使管理數兆美元外匯存底的各國央行重新思考投資策略，紛紛大舉買入黃金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦