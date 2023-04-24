管制資本 人民幣取代美元障礙

人民幣想取代美元，光是有野心是不夠的，面前還有許多阻礙。除了中國大陸的資本管制使得人民幣不夠國際化，國內金控高層說，實務上最大的關鍵在於去美元化牽涉貿易供應鏈，關鍵設備若需由歐美等國進口，就不可能使用人民幣結算。

中國人民銀行（大陸央行）副行長潘功勝上個月在一場記者會說，經過十餘年的發展，隨著人民幣清算行和本幣互換網絡的建立，離岸人民幣市場的發展，金融市場的開放，以及中資金融機構海外布局不斷完善，人民幣已經初步具備國際化使用的網絡效應。

尤其是大陸與巴西達成協議放棄美元貿易結算，以及大陸首度以人民幣購買液化天然氣，可說是這些國家攜手踏出去美元化重要一步。

不過，我中央銀行前副總裁、台灣金融研訓院榮譽顧問許嘉棟說，固然大家對美元愈來愈沒信心，但恐怕對人民幣也沒信心。人民幣因為本身的國際化程度相當受限，尤其仍維持資本管制，擔心一旦開放，資金就大幅流出，這會是人民幣要取代美元的最大障礙。

一家大型金控內部研究部門分析，本國貨幣或外國貨幣都是「有價證券」，本身的價值或購買力都會變動，而計價標準、交易媒介、價值儲藏、延期支付可說是貨幣最為重要的四大功能，尤其包括價值及流動性，都是衡量到底該如何持有不同國家的貨幣、以及持有多少部位的重點。

以這些條件衡量，若巴西以人民幣購買天然氣，儘管拿人民幣作為貿易結算交易，但之後巴西所持有的人民幣部位，如果要用來和其他國家進行交易，多數的場合仍必須換成美元來交易。