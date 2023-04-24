英國金融時報（FT）報導，俄烏戰爭等地緣政治風險，正迫使管理數兆美元外匯存底的各國央行重新思考投資策略，紛紛大舉買入黃金。

世界黃金協會（WGC）數據顯示，去年各國央行採購的黃金增加152%至1,136噸。中央銀行出版公司（CBP）發布的滙豐準備資產管理趨勢調查顯示，在共管理7兆美元外匯存底的83國央行中，逾三分之二受訪者認為同儕今年將增持黃金。

多數受訪者認為地緣政治風險是第二大風險，僅次於高通膨。超過40%受訪者把地緣政治風險列為最大風險因素，高於去年的23%。調查顯示，由於俄烏戰爭和美中關係惡化等緊張局勢，約三分之一的受訪者已經、或計劃改變購買的資產。

WGC數據顯示，去年採購黃金的央行所屬國家，很多都未與西方結盟。例如中國人民銀行去年11、12月共買進62噸黃金，使黃金準備超過2,000噸。土耳其去年官方黃金準備增加148噸至542噸，一些中東、中亞的國家也被列為「活躍買家」。

WGC首席市場策略師瑞德表示，西方對俄國央行的制裁，導致許多未結盟國家的央行重新思考應該持有的國際準備資產。