美將設發電廠排碳新規

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國環保署（EPA）正準備提出新規，將首度規範既有與新設的天然氣電廠、以及現有燃煤電廠的溫室氣體排放量，目標是在2040年時將電廠排放量降到近零。

彭博資訊報導，白宮正在審視環保署提出草案，已在最後階段，預定未來幾天發布提案，為環保署第二次試圖抑制發電廠的二氧化碳排放量；美國最高法院去年駁回歐巴馬時代希望發電從化石燃料轉向再生能源的規定。

華爾街日報引述消息人士指出，環保署一年前就開始研擬這項新規則，目前正由白宮預算管理室審核中，以確定新規則的成本及經濟衝擊，白宮計劃最早於5月第一周宣布新規則，但政府不會要求即將除役的老舊天然氣與燃煤電廠，以及部分開工的電廠適用相同的排放標準。

新規則提出後，還將接受公評。白宮網站指出，環保署預料於今年春季提出規則，於明年夏季公布最終規則。美國電廠的二氧化碳排放量占總排量的25%，僅次於車輛。電力業者可藉由裝設新的碳捕捉及封存系統（CCS），或轉向更清潔的氫氣燃料，來因應更嚴格的新規則。

環保署 白宮 美國

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