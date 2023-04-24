科技巨擘財報秀 本周登場

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

今年來大型成長股和科技股的強勁反彈推升股市大盤，本周微軟、Google母公司字母（Alphabet）、臉書母公司Meta Platforms，以及亞馬遜等科技大咖都將陸續發布上季財報，可能考驗這波科技股漲勢。

面對經濟衰退疑慮和矽谷銀行倒閉引發的3月銀行風暴，蘋果、微軟和特斯拉等公司股價上漲幫助支撐大盤指數。標普道瓊指數公司指數，蘋果今年來大漲27%，微軟揚升19%，共占標普500指數至3月底止總漲幅的近半。

美國銀行全球研究對基金經理人的調查指出，美國科技股目前是市場上「最擁擠」的交易，因為投資人認為聯準會（Fed）將很快停止緊縮貨幣政策，而且認為在經濟成長放緩之際，科技股仍將維持韌性。

但這種漲勢能否持續，可能取決於企業財報是否優於之前已下修的預測。字母微軟預計25日發布財報，Meta及亞馬遜則分別將在26及27日公布，蘋果預定在5月4日公布。

根據路孚特，分析師預估科技業者上季獲利將下滑14.4%，包括Meta和字母的通訊服務業者獲利估將年減12%。

科技股 指數 經濟衰退

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