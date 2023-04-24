巴隆：未來一年 債優於股

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

巴隆金融周刊（Barron's）最新基金經理人調查顯示，專業投資人認為未來一年將是「債優於股」，52%預期債券報酬率將高於股市，國際金價有望在一年內衝上新高。分析師指出，今年美股將在企業獲利下降及聯準會（Fed）降息時機逼近之下多空交戰，行情將高度震盪。

巴隆對130家投資機構做春季「Big Money Poll」顯示，僅36%專業投資人看好美股未來12個月前景，36%持中性看法，28%看跌。

看漲者認為標普500指數到年底前還能再漲1%，到明年中的漲幅為8%，達到4,450點；看空者認為今年底前將跌13%，到明年中的跌幅為8%，為3,801點。

約25%受訪者認為，美股未來幾個月的最大風險是經濟衰退，23%認為是升息，20%認為是企業獲利偏低。多數經理人認為目前股價仍充分反映利空。只有8%受訪者認為美股股價偏低，47%認為偏高。多數經理人預測今年標普500指數成分企業的盈餘將比去年減少1.4%，且美股迄今都還沒對獲利成長下降，甚至負成長預作反應。

調查顯示，25%受訪者偏愛科技股，21%看好能源股，19%看好醫療股。經理人看好資本利用效率良好的公司，包括蘋果、微軟、Google母公司字母（Alphabet）等科技股，以及威士卡（Visa）、萬事達卡（MasterCard）等金融業者。

相較下，受訪的經理人較看好債市，52%認為今年美債表現將優於美股；約半數受訪者偏愛美國公債，其次是投資級公司債；經理人偏愛短債，61%的期限在3年以內，10年期以上的比重僅8%。

經理人看好黃金，預料一年內國際金價將漲上每英兩2,106美元的歷史高點，高於上周的2,007美元左右。受訪者認為未來一年國際油價的變動不大，平均預測值為每桶78.23美元。

利率走向是影響大部分機構對後市展望的最大變數。三分之二的受訪者預期美國到今年底的利率區間為4.5%~5.25%，目前的基準利率區間為4.75%~5%，換言之，經理人認為Fed升息已接近結束，但不應指望今年內會降息。

多數受訪者預測，2023年美國消費者物價指數將年升4%~5%，2024年降到約3%，只有9%的受訪者預測明年通膨率會降到2%目標以下。

約24%的經理人預料今年美國國內生產毛額（GDP）將萎縮，38%預料GDP將成長約1%，38%預測會達到2%以上。悲觀者認為Fed一年來的升息行動才剛開始衝擊實體經濟。

美股 美國 指數

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