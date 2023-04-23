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分析師：IT業將出現更多降級　不建議乘機進入

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據印度經濟日報報導，印度金融服務公司Avendus Capital CEO安德魯·霍蘭德表示，預計IT公司和大多數行業未來將經歷更多降級，這不是一個投資IT的好時候。圖／集微網
據印度經濟日報報導，印度金融服務公司Avendus Capital CEO安德魯·霍蘭德表示，預計IT公司和大多數行業未來將經歷更多降級，這不是一個投資IT的好時候。圖／集微網

集微網消息，據印度經濟日報（ET）報導，印度金融服務公司Avendus Capital CEO安德魯·霍蘭德（Andrew Holland）表示，預計IT公司和大多數行業未來將經歷更多降級，這不是一個投資IT的好時候。

霍蘭德認為，IT行業可能會出現更多降級，目前沒有必要急於進入IT領域。「由於預期前景黯淡，未來幾周的市場可能會遇到麻煩，特別是在全球金融問題造成損失的情況下。」最近IT行業的評級下調以及出現更糟糕的預測，霍蘭德不推薦在此時投資。他表示，當美國迎接科技順風時，我們都喜歡IT。而現在，如果你認為美國將陷入衰退，無論是溫和的還是嚴峻的，科技公司本身和更廣泛的行業都將受到影響。

霍蘭德分析，如果領頭羊股票已經顯示出利潤率壓力、銷量壓力、定價壓力等跡象，然後其他公司也會效仿。霍蘭德解釋道，市場回到其平均市盈率時，人們可能衹考慮了降級前今天的收益，但這將在未來幾周內睏擾市場。另一方面，對於科技巨頭，他們對盈利路逕的整體清晰度以及資本分配已經有了新的規劃。

霍蘭德最後強調，現在絕對不是購買IT的時候，降級才剛剛開始。

2月，摩根士丹利證券（大摩）將半導體業投資觀點由加碼降為中立，大摩說明降評半導體三大原因。一、大摩半導體研究範圍個股今年以來平均漲了20％～30％，「容易賺的錢已經被賺走了」。二、產業評價顯示本益比已經回到14倍的歷史平均水淮。 三、從市場對相關企業的獲利上調幅度來看，對產業回溫的預期心理已然不低，萬一Q3恢復進度出現任何令市場失望的信息，都會成為壓抑股價變數。

半導體 美國 印度

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