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京東方：高度重視供應鏈安全建設 積極推動原材料國產化

集微網／ 集微網
據悉，京東方發佈的2022年年度報告顯示，京東方全年營收1784.14 億元，同比下滑19.28%；歸母淨利潤75.51億元，同比下滑70.91%。年度報告稱，公司應對行業低谷的經營靭性顯著提升。圖／集微網
據悉，京東方發佈的2022年年度報告顯示，京東方全年營收1784.14 億元，同比下滑19.28%；歸母淨利潤75.51億元，同比下滑70.91%。年度報告稱，公司應對行業低谷的經營靭性顯著提升。圖／集微網

集微網消息，近日有投資者在互動平台提問京東方稱，考慮到日本最近加入對中國晶片的制裁，考慮到公司面板材料有一部分來自日本，考慮到日本不是一個穩定供應商，請問公司是否聯合國內面板廠商，優先採購友好國家的供應鏈？

對此，京東方表示，公司高度重視供應鏈安全建設，與全球數千家供應商保持著良好的合作關係，並積極推動原材料的本地化、國產化，以降低原材料成本和供應鏈風險。同時，公司在產業鏈方面持續積極佈侷，以促進產業鏈更好可持續發展。目前，公司已通過自身及產業基金助力數十家上遊材料、設備夥伴快速健康成長。

據悉，京東方發佈的2022年年度報告顯示，京東方全年營收1784.14 億元，同比下滑19.28%；歸母淨利潤75.51億元，同比下滑70.91%。年度報告稱，公司應對行業低谷的經營靭性顯著提升。

京東方表示，2022年，在地緣政治風險頻發、全球經濟低迷的宏觀環境下，通脹持續高企，消費者消費信心及能力萎靡，剛性支出抑製升級消費，品牌端採購策略趨於保守，半導體顯示行業供需失衡，行業發展全年大幅承壓。半導體顯示主流應用產品價格全年下滑，品牌端面板採購呈保守姿態，面板廠整體稼動率雖維持相對低位，但依然面臨了較大出貨壓力。

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