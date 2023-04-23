Meta開始新一輪裁員潮 第二輪計劃將炒1萬人魷魚

集微網消息，據美國有線電視新聞網網站4月19日報導，元宇宙平台公司新一輪裁員正在進行。

臉書網站母公司元宇宙平台公司(Meta)周三開始針對技術部門員工的最新一輪裁員。此類員工通常被認為較不易受矽谷裁員潮影響。

該公司發言人恩凱希·內吉向本網站記者證實，周三正在實施一些此前宣布的裁員計劃，並提到了首席執行官馬克·祖克柏3月宣佈的在未來數月再裁員1萬人的計劃。

祖克柏的通知稱，Meta旗下各技術集團的重組和裁員將在4月進行。受周三裁員措施影響的是公司的可持續性員工福祉、用戶體驗新聞推送和信息發送等團隊的成員。Meta的招聘團隊成員上月接到了額外裁員通知對該公司各業務集團的裁員預計將在5月底進行。

此次削減1萬個工作崗位是Meta最近第二輪大規模裁員。該公司去年11月稱，將解雇大約13%員工，即1.1萬個工作崗位，這是其歷史上最大規模一輪裁員。

去年9月，Meta報告雇員總數為87314人。去年11月宣佈裁員1.1萬人，上月宣佈裁員1萬人，該公司的雇員人數將降至6.6萬人左右，一總共減少約25%。

該公司稱，裁員是其「效率年」的部分。在營收一再下滑競爭加劇對用戶增長存在擔憂以及在其虛擬現實與增強現實實驗室出現巨大折失後，該公司試圖扭轉局勢。祖克柏還對早些時候在疫情期間雇用了太多員工負有責任。當時，對該公司的產品和網絡廣告存在強勁需求但在世界重新開放後，需求有所減少。

祖克柏上月說，在某些情況下，可能要到今年底才能完成其人員重組過程。

英國《金融時報》網站4月20日報導：Meta計劃撤出倫敦，將英國員工削減10%。

社交媒體集團Meta在其最新重組努力中將撤出英國首都倫敦，並計劃裁減超過10%的英國員工和放棄Instagram在倫敦的新中心。

周三發給員工的一份內部文件稱，至少687個工作崗位將被撤銷，主要是在倫敦而且在其大約5000名英國員工中，還有更多人面臨裁員風險。

位於倫敦的Instagram團隊將面臨最大幅度裁員，250個工作崗位將被撤銷，儘管其他人將有機會遷至美國紐約。這款照片應用軟件的總部將繼續設在Meta在加利福尼亞州門洛帕尅的主要辦公區。