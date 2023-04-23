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減少對中國依賴！ 日本重要鑛產項目將獲政府一半補貼

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據日經亞洲報導，該計劃旨在確保鋰和稀土金屬等對電動汽車電池和電機必不可少的原材料供應。目前，許多重要鑛產依賴於中國等國家，日本旨在實現供應網絡多元化。圖／集微網
據日經亞洲報導，該計劃旨在確保鋰和稀土金屬等對電動汽車電池和電機必不可少的原材料供應。目前，許多重要鑛產依賴於中國等國家，日本旨在實現供應網絡多元化。圖／集微網

集微網消息，日本經濟產業省將為日本企業的鑛山開發和重要鑛產冶鍊項目提供高達一半的補貼，以推動減少電動汽車電池和電機關鍵材料對中國的依賴。

據日經亞洲報導，該計劃旨在確保鋰和稀土金屬等對電動汽車電池和電機必不可少的原材料供應。目前，許多重要鑛產依賴於中國等國家，日本旨在實現供應網絡多元化。

日本金屬與能源安全組織將設立一個基金，從相關支出的預算中撥出1058億日元（7.88億美元）提供支持。鋰、錳、鎳、鈷、石墨和稀土是主要支撐對象。除了鋰離子電池，此類鑛物還用於高性能電機所需的永磁體。

該報導指出，根據國際能源署的數據，中國佔電池正極材料鋰和鈷加工的60%至70%，以及負極材料石墨加工的70%，中國負責幾乎所有的稀土加工。

此前日本材料廠商住友已尋求在電動汽車稀土供應鏈中繞過中國，住友目前依靠中國冶鍊廠從美國拉斯維加斯市MP Materials公司開採的鑛石中提取釹、鐠等稀土元素。但由於對可能涉及中國的地緣政治危機的擔憂日益加劇，許多公司開始尋找繞過中國供應稀土的途逕。根據住友和MP Materials的最新協議，後者不僅負責採鑛，還將負責鑛石的冶鍊，並從鑛石中分離各種元素。這些元素將由越南和菲律賓的公司進一步提鍊，然後運往日本磁鉄製造商，用於最終產品。

日本經濟 稀土 電動汽車

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