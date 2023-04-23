美國BIS材料和設備技術諮詢委員會 將就出口管制問題舉行閉門會議

集微網消息，據美國商務部產業與安全局（BIS）將於4月24日發佈的公告，材料和設備技術諮詢委員會將於美國東部夏令時間2023年5月11日上午10:00，在華盛頓特區西北憲法大道1401號赫伯特·C·胡佛大樓48019室舉行閉門會議。

委員會就影響適用於運輸和相關設備或技術的出口管制水平的技術問題，向美國商務部出口管理助理部長辦公室提出建議。閉門會議還將涉及委員會關於美國政府戰略和政策的討論和指導。

之前，材料和設備技術諮詢委員會於東部標準時間2022年11月17日上午10:00在美國馬裡蘭塔科馬公園卡羅爾大道Gryphon Scientific公司9樓擧行會議。委員會就影響適用於材料和有關技術的出口管制水平的技術問題，向出口管理助理秘書長辦公室提供諮詢意見。