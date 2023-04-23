SK On成為全球首家獲得愛迪生獎的電池製造商

集微網消息，據Business Korea報導，領先的電動汽車(EV)電池製造商SK On今天宣佈，其NCM9電池在享有盛譽的2023年愛迪生獎中獲得了智能交通類EV電池增強類銅獎。SK On是第一家獲得該愛迪生獎的全球電池製造商（初創企業和研發公司除外）。

SK On因其在NCM9電池開發方面的開創性工作而獲得認可。NCM9是世界上第一個商業化的NCM電池，鎳含量接近90%。NCM是電動汽車電池中使用的三種主要材料的首字母縮寫：鎳、錳和鈷。

NCM9電池中更高的鎳含量提供了更好的電池輸出和更高的能源效率，使電動汽車能夠實現高性能。然而，電池中較高的鎳含量會導致電池壽命和熱安全問題，因此必須使用先進的製造技術來生產電池。

為緩解這些問題，SK On應用了先進技術，包括其自有的Z形折疊技術。Z型折疊技術是一種將正極和負極在隔膜之間以之字形交叉並均勻堆疊的堆疊方式，以實現更高的安全性。

在獲得愛迪生獎之前，SK On的NCM9電池已經在全球最大的技術展覽會之一的CES 2023上連續兩年獲得創新獎，展示了其技術實力。

在CES 2023上，SK On憑借其SF電池（超快電池）獲得了「嵌入式技術」領域的最佳創新獎，這突出了其在電池充電速度和性能方面的創新。這一成就在南韓電池行業也是首創。

愛迪生獎成立於1987年，是一項年度競賽，旨在表彰在新產品和服務開發、營銷、設計和創新方面的卓越表現。

SK On的一位代表說：「繼CES最佳創新獎之後，SK On在美國著名的頒獎典禮上獲獎，再次證明了SK On的電池技術」，「我們將繼續展示先進的電池技術」。