微軟總裁：中國研究機構和公司將成為ChatGPT主要競爭對手

集微網消息，微軟總裁布拉德・史密斯（Brad Smith）表示，中國的研究機構和公司將成為ChatGPT的主要競爭對手。

據日經亞洲報導，隨著亞馬遜和谷歌等美國科技巨頭在生成式人工智能發展方面的競爭日益激烈，中國也不會落後太多。「我們認為有三家公司處於絕對的前沿，一是與微軟合作的Open AI、二是谷歌，三是北京智源人工智能研究院（BAAI）」。

ChatGPT背後的生成式人工智能技術能夠以接近人類的復雜程度生成文本和圖像。人工智能技術在商業、藝術、教育和醫療等領域的潛力令全世界興奮不已，但也引發了人們的擔憂，即人工智能可能會通過自動化取代許多工作崗位。其他擔憂包括它可能傳播錯誤信息、侵犯版權、損害隱私和泄露敏感信息。

史密斯認為，解決這些問題的辦法不是停止創新，而是使用和改進現有產品。

為了防止生成式人工智能技術帶來的問題，中國大陸國家互聯網信息辦公室起草《生成式人工智能服務管理辦法（征求意見稿）》，並向社會公開征求意見。其中提到，利用生成式人工智能產品提供聊天和文本、圖像、聲音生成等服務的組織和個人，包括通過提供可編程接口等方式支持他人自行生成文本、圖像、聲音等，承擔該產品生成內容生產者的責任；涉及個人信息的，承擔個人信息處理者的法定責任，履行個人信息保護義務。同時，提供者在提供服務過程中，對用戶的輸入信息和使用記錄承擔保護義務。不得非法留存能夠推斷出用戶身份的輸入信息，不得根據用戶輸入信息和使用情況進行畫像，不得向他人提供用戶輸入信息。法律法規另有規定的，從其規定。