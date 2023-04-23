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美國聯邦通信委員會：重審外國通信設備執照

集微網／ 集微網

集微網消息，美國聯邦通信委員會（FCC）4月20日表示，將針對已在美國獲得營業執照的國外通信設備企業進行重新審查，希望通過此次活動排除有安全風險的通信設備和服務。

公告稱，在美國市場上開展業務的國外企業需要申請更新營業執照，據FCC介紹，這是美國第一次規定已頒發執照的企業要更新手續，FCC將與美國安全保障當侷合作實施審查。如果企業有參與間諜活動的可能，將被取消執照。

該提議是FCC最近採取的衆多國家安全行動之一，相關措施還有：更新了「涵蓋清單」，禁止被認為對國家安全構成不可接受風險的通信設備被授權在美國進口或銷售；禁止使用公共資金購買涵蓋的設備或服務；啓動安全可信通信網絡報銷計劃，以移除已安裝在美國網絡中的不安全設備；更新了批準海底電纜許可證的程序，以更好地解決國家安全問題以及發起了有關物聯網安全和互聯網安全的調查等行動。

不久前，美國國會衆議院得到兩黨支持，以410票對8票通過了一部旨在打擊中企的法案——《反製不可信海外電信法案》（Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act）。

此前，美國前總統川普拒絕了中國移動的執照申請，拜登政府取消了中國電信和中國聯通的美國營業執照。2022年11月，美國禁止華為及中興等5家中國企業的通信設備和攝像頭在美國國內新增銷售。

美國 拜登

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