不買債就等著後悔！為何基金操盤手這樣說？

PIMCO全球事業投資長葛以森（Mark R. Kiesel）認為，債券市場已強勢回歸，目前5～6％的收益率水準，相當具有吸引力，更可說是「十年一遇」的好機會，若現在沒有積極布局，在一年後的今天回頭看，會希望今天的自己有去購買債券。

通膨觸頂、經濟放緩，專家看好金融、旅遊業

為什麼對債券有這麼強的信心？葛以森表示，從全球經濟前景觀察，經濟成長有明顯放緩，像兩年前的美國名目GDP成長率為12％，去年為7％，今年預估會降到3％，企業的獲利成長會受到名目GDP成長率的影響。

回顧兩年前，陸續有企業因缺工而成本攀升，這些成本透過漲價轉嫁給最終客戶，也進一步推升通膨。而美國政府在財政上，花了許多錢刺激經濟，讓大量資金流動到市場中，也是刺激通膨的主因之一，但現在經濟成長開始放緩，代表通膨已經觸頂。

葛以森解釋，美國、歐洲的通膨早在3至6個月前就已經觸頂，因此接下來通膨會持續降溫下降。也因為政府支出大幅縮小，過去央行大幅升息的效果開始顯現，且政策態度也出現轉向，因此預期未來通膨降溫、名目GDP成長率下降，企業獲利成長以及資本支出也會跟著縮小，經濟成長開始放緩。

在這樣的情況下，債券市場在經濟下行期間，表現通常較佳，因此目前美債5～6％的殖利率，未來仍值得期待。除了現在的高殖利率外，接下來也可望看到美債價格上漲。

另外，近期看到美國區域性銀行、歐洲瑞士信貸等倒閉事件，這段期間所造成的利差擴大，其實是債券市場很好的進場時機。

他說，在利差擴大時，可以加碼一些世界級的金融業者，特別是在經濟可能陷入衰退時期，這些能維持高獲利的銀行，會吸引存款的流入，讓這些大型銀行體質更加健全。他建議可配置其主順位債。

除了可以布局優質銀行的主順位債以外，葛以森提到，目前也看好旅遊服務業，因為過去幾年防疫封控，民眾無法出去玩，但現在解封後，出現報復性旅遊，航空業者是受惠族群。

其他如公用事業、電信公司或醫療保健業等非週期性、擁有穩定營收的產業，也值得留意其中的高評等債券。

歐洲瑞士信貸等倒閉事件，所造成的利差擴大，其實是債券市場很好的進場時機。 圖／歐新社

明年可能進入降息循環，投資人可布局高評等債券基金

葛以森預測，一旦美國聯準會開始降息，外資也會開始買更多美債。

主要是因為降息後，對於外資而言，避險成本會大幅下降，債市在技術面上轉趨有利而在評價面上，吸引力也是13年來前所未見的。特別是高評等債券的殖利率最高有5～7％，與股市報酬率相當，但波動性只有股市的三分之一，因此投資人可以朝配置多元布局的高評等債券基金。

至於如何挑選好的債券基金？葛以森建議，雖然目前投資貨幣市場基金約有4.5％的殖利率，但是，除了價格可能不會上漲以外，一年後若殖利率下降，則面臨再投資的風險。

因此，現在更值得留意的是存續期在5～7年左右的中期型債券基金，除了可避免再投資的風險之外，也可能有資本增值的空間。

當經濟成長放緩時，不見得是買股票的好時機，葛以森說，目前債券殖利率5％以上，是債優於股的入市時機。

此外，投資時間的長短很重要，如果現在進場，至少要布局一年，因為明年若進入降息循環，時間可能延續一年左右，從5％降至2～2.5％的區間。

因此，債券不只未來一年值得期待，往後幾年表現都不錯，如果經濟環境穩定時，投資人也可以考慮轉進非投資等級債、布局更高的殖利率。

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）