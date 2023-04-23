缺工潮、高齡化難抵擋 企業增雇銀髮族

勞動力短缺、加上全球高齡化，企業被迫備戰銀髮勞動力！世界各國都出現勞動力短缺的狀況，多國政府祭出政策，盼企業僱用銀髮勞動力。專家呼籲，許多高齡勞工都上有父母、下有孫兒，企業應提供更靈活的工作時間與福利，才能爭取更多銀髮勞工。

四成不願雇銀髮族

《金融時報》報導，隨著高齡化現象，許多先進國家都面對勞動力高齡化的狀況，且新冠疫情過後，產業勞動力短缺的狀況更加嚴重，光在英國，不願意繼續找工作的失業人口就增加了50萬人，政府也祭出高齡員工評估計畫，強化銀髮員工與企業的銜接。

經濟學家博伊斯指出，不同產業之間，雇用高齡員工的比例有很大的差距，如IT產業僅不到20%的員工年齡高於50歲；但在醫療、物流或房地產產業中，超過50歲的勞工比例則超過33%。

智庫「Center for Aging Better」副主任喬普強調，因為人口結構改變與勞工短缺的狀況，企業被迫開始擴大徵召銀髮人力。他說，雇主如果想要吸引高齡勞工，最重要的就是「更靈活的工作時間」，因為許多是高齡勞工是上有父母、下有孫兒的「三明治階級」，同時也需要時間兼顧己身的健康狀況。

工作應更靈活化

對此，部分企業已經開始積極進行銀髮勞動力的轉型。如奢侈品製作商的工業總監坡里洛說，現在開始訓練高齡員工學習手工縫紉、皮革剪裁斗等技能，並處理時間壓力比較小的訂單。此外，還有企業讓高齡員工縮短工作時間並開始以漸進式的方式提領退休金，更提供退休諮商服務。

《衛報》，民間組織 「National Seniors」的研究負責人霍金斯表示，「健康的高齡化」不單單只是提供年長者工作而已，更是負擔得起好的食物、好的居住空間，甚至有時間到公園散步等。她強調，目前社會對高齡化仍有避諱不談的傾向，民眾與政策的觀念都需要開始轉變。

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