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漢堡王逆勢成長 要以「華堡」勝麥當勞

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
漢堡王在這次和麥當勞的競賽中勝出，但能否維持還是未知數 。（Photo by Klaus Nahr on Flickr under C.C. License）
漢堡王在這次和麥當勞的競賽中勝出，但能否維持還是未知數 。（Photo by Klaus Nahr on Flickr under C.C. License）

漢堡王找到打敗麥當勞的武器了？漢堡王在過去數十年都活在麥當勞的陰影之下，這次卻破天荒用他們的招牌「華堡」（Whopper）以及一首順口溜成功佔上風，季度銷售逆勢成長了5%，漢堡王也宣布將專注在華堡上，試圖成功超越麥當勞，奪下全美第一名的寶座。

漢堡王順口溜

據《CNN》報導，漢堡王在最近一次和麥當勞的競爭中勝出，靠的是一首在Spotify上獲得超過350萬次聽閱，重覆唱著「Whopper」的順口溜廣告。

這次廣告競爭代表了漢堡王第一步的勝利—在漢堡王和麥當勞都在推廣各自招牌漢堡時勝出，也讓漢堡王下定決心要全力投入華堡的銷售扭轉局勢。

速食戰爭白熱化

雖然漢堡王在疫情期間曾因為錯誤的策略損失慘重，他們仍在去年九月宣布一項4億美元的計畫，並且截至目前為止已經投入4000萬美元，取得極大的成果—除了那首順口溜讓華堡的銷售有巨幅提升外，也因為華堡的熱銷，漢堡王的季度銷售上漲了超過5%。

漢堡王的美加地區總裁柯蒂斯解釋，華堡之所以特別是因為它的肉是「火烤的」（flame-grilled），就如同和朋友烤肉時的BBQ，並非大部分速食店的乾煎方式。同時他也強調，麥當勞實力人盡皆知，漢堡王唯一能做的就是持續在華堡以及各項產品上進步，才有機會與之抗衡。

萬年冤家

漢堡王的創辦人是因為看見麥當勞轉型成速食店的成功才受到啟發。因為如此，漢堡王打從創辦之初，就處處在和麥當勞較量，一直到1982年的廣告，才真正對麥當勞指名道姓，也正式打響這場持續數十年的戰爭。

但漢堡王在這場速食戰爭中總是居下風，甚至在2008年金融危機期間一度被溫蒂漢堡（Wendy’s Burger）超越，成為第三名。或許就是因為過去種種，才讓這次的勝利顯得彌足珍貴。

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漢堡 麥當勞 速食

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