收入跟不上支出 通膨影響女性較大

高通膨對女性的傷害尤為嚴重！在女性薪水上漲幅度不高的情況下，托育費用節節飆升，讓許多女性迫於經濟壓力不得不退出職場回到家庭。美國銀行ESG戰略總負責人高塞表示，公司如能夠投資於員工福祉，包括育兒津貼以及彈性工時，則更能夠減輕通膨對女性造成的壓力。

調薪程度不成比例

據《CNBC》報導，通膨對女性的影響在兩個層面上較為嚴重：一是育兒費用飆漲，讓女性不得不離開所屬的工作環境。美國勞動統計局的資料顯示，日照和幼兒園的費用和一年前相比上漲了5.7%、和20年前相比上漲超過25%；育兒的育兒的費用和30年前相比更是增加超過200%，遠高於家庭收入的143%。

從女性占比較高的照護和教育業的角度看更是如此。照護和教育業中有75%是女性，但薪資上漲率在2022年卻是排名倒數第二，在通膨上升的環境下，調薪幅度卻無法和通膨相提並論。因此這類數據更能看出通膨上升程度，對女性的影響相較於男性更大。

迫於壓力離開職場

高塞指出，新冠疫情對於女性在職場的現況無疑是雪上加霜。即使現今社會處處強調性別平等，和男性相比女性對於育兒的壓力仍舊更大。這波疫情導致的育兒費用飆漲，讓更多女性不得不因為育兒的經濟壓力離開職場「相夫教子」，更讓近年對於性別工作平等的努力付之一炬。

重建美好法案

「重建美好法」（Build Back Better Act, BBB）是美國國會提出的一項法案，目的在實現拜登「重建美好方案」的各個層面。原本屬於美國就業計畫的一部分，並在2022年通過該法案的縮減版本《2022降低通膨法案》。高塞認為，拜登的重建美好法不只能夠改善女性經濟環境，也可以進一步預防未來的通貨膨脹。

事實是，無論通膨嚴重與否，「男性每賺1美元，女性只能賺得0.82美元」的情況在短期內都不會改變。也唯有實施更有效的法案，或是讓更多女性能夠受到同等教育，經濟獨立，並投入職場與男性競爭，才能從根源解決問題。

【更多精采內容，詳見 】