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美國警示歐盟四國 注意俄羅斯設法避開制裁

集微網／ 集微網

集微網消息，據金融時報報導，美國正在加緊努力阻止俄羅斯為其採購軍事所需半導體元器件，已就俄羅斯規避制裁的方法向瑞士奧地利、意大利和德國四國發出警告，並向它們提供了俄羅斯試圖獲得的高價值兩用物品的詳細清單。

美國財政部副部長佈賴恩·納爾遜本周訪問了歐洲四國，旨在展示俄羅斯如何試圖通過繞過西方出口管製來修復其軍事工業供應鏈。

「俄羅斯正在投入大量資源來規避我們的制裁，」一位美國官員表示，並補充說，它正在向伊朗等其他受到嚴厲制裁的國家學習如何通過其它方式獲得敏感技術。

美國已確定俄羅斯最熱衷於採購的商品是振盪器、示波器和熱成像元件等光學元件，以及傳感器和現場可編程邏輯門陣列（FPGA）等電子元件，以及用於測量電壓和電源的機器。

官員們還試圖提醒這四個國家的官員、公司和銀行注意可能表明逃避制裁的「潛在危險信號」，例如偽造合同和提單以隱瞞與俄羅斯的關系，拒絕向銀行和托運人提供產品預期最終用途的詳細信息，並向最終用戶或收款人提供頻繁或最後一刻的更改。

美國、英國和歐盟今年春天發起了一項聯合行動，目標是阿拉伯聯合酋長國、土耳其和中亞國家等，這些國家被懷疑是向俄羅斯提供出口技術和機械的渠道，然後被其國防工業重新利用。

這位美國官員表示，西方的首要任務必須是阻止俄羅斯獲得軍民兩用產品，並「切斷這些重新利用的製造設施提供的投入，以填補生產缺口」。

俄羅斯 美國 半導體 瑞士 奧地利 德國

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