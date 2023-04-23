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加拿大政府和大眾汽車 將投資超過148億美元建設電池超級工廠

集微網／ 集微網
大眾汽車。（路透）
大眾汽車。（路透）

集微網消息，路透社報導稱，加拿大聯邦政府和大眾汽車本周五聯合承諾在安大略省聖托馬斯投資超過200億加元（148億美元）的電池超級工廠，這是該國電動汽車供應鏈中迄今為止最大的單一投資。

據報導，大眾汽車正在投資高達70億加元來建造這座工廠。加拿大聯邦政府將提供最高132億加元的製造業稅收抵免，與美國通賬降低法案（IRA）提供的每千瓦時35美元的生產補貼相匹配。政府在另一份聲明中說，其還將提供7億加元的撥款。

安大略省政府還將向這家德國汽車製造商提供5億加元的直接投資，以及數億美元用於升級當地基礎設施。

「在未來幾十年內，這將為加拿大經濟帶來超過2000億加元的價值，」加拿大總理賈斯廷·特魯多在聖托馬斯對記者表示，並補充說這將是「加拿大電動汽車供應鏈的支柱，它將提供無數的電池來為加拿大的汽車工業供電……這個項目的經濟影響將相當於政府投資的價值，不到五年的時間就能實現」。

加拿大 電動汽車

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