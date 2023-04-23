特斯拉全面勝訴 最終裁定Autopilot不是事故的「罪魁禍首」

集微網消息，路透社報導稱，在特斯拉Autopilot功能涉及的首次事故案件審判結束後，陪審團表示，特斯拉明確警告部分自動駕駛軟件不是自主駕駛系統，司機分心是「罪魁禍首」。

本周五，加州一個州級法庭陪審團對特斯拉做出了全面勝訴的裁決，認為特斯拉的Autopilot功能並非無法安全運行，並判定原告Justine Hsu無損害賠償。

專家表示，盡管這次審判的結果在其他案件中沒有法律約束力，但它作為一個風向標，有助於特斯拉和其他原告律師完善他們的策略。洛杉磯居民Hsu在2020年起訴這家電動汽車製造商，稱她的特斯拉Model S在使用Autopilot時突然轉向路邊，導致安全氣囊「用力彈出，引起原告下巴骨折、牙齒掉落以及臉部神經受損。」而特斯拉否認承擔這一事故的責任。

周五裁決後，陪審員Mitchell Vasseur告訴路透社，他和其他陪審員為Hsu感到難過，但最終確定Autopilot並不是問題所在。

這場審判在洛杉磯高級法院進行了三周，並聆聽了三名特斯拉工程師的證詞。

Mitchell Vasseur表示，如果Hsu更加專注，她的事故就不會發生，這是任何人都可能犯的錯誤。

「我個人永遠不會使用autopilot，」Mitchell Vasseur說，「我甚至不用巡航控製。」