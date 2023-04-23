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最新／彰警重兵布署、標哥押轎 大甲媽順利通過民生地下道

台積ADR重挫 拖累費半

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美股三大指數上周五（21日）微漲，周線小跌，反映企業獲利有好有壞。財報季接著邁入緊鑼密鼓的一周，微軟、Alphabet和亞馬遜等大型科技公司的財報將陸續登場，將驗證今年來猛漲之勢是否合理。

標普500指數、道瓊工業指數和那斯達克綜合指數上周五微漲約0.1%，但一周下來全面走低。標普和道指各跌0.1%和0.2%，那指跌0.4%。

台積電ADR上周五大跌4.4%，拖累費城半導體指數跌0.8%，一周各跌2.1%和1.6%。

整體來看，美股波動近來有所緩和，標普500指數延續近日來小幅波動的走勢。Horizon Investments投資長萊德納表示，上周五無波瀾的行情充分反映「無精打采」交易狀態。

投資人設法從最新經濟數據找尋通膨和經濟成長前景、及Fed政策路徑的線索。美國企業景氣本月意外升至近一年來高點，可能導致通膨壓力捲土重來。標普全球美國4月綜合採購經理指數觸及去年5月以來最高。

Raymond James股票投資組合和技術策略董事總經理吉布斯說：「如果經濟狀況保持下去，Fed可能會更加大膽，緊縮力道可能超出市場當前預期，這對股市不利。」

BMO Family Office財務長施萊夫指出：「現處於財報季才開始的階段，過去四個財報季開始時，美股均表現強勁」，「但我們不確定這種趨勢會持續下去，預料美股一段時間內將維持窄幅波動。」

財報 標普 美股

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