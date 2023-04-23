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油金比特幣周線收黑

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

市場風險胃納轉弱，從石油、黃金到比特幣上周都轉跌。國際原油期貨自3月來首度周線收黑，回吐先前因OPEC+意外減產而獲得的漲幅，金價則失守2,000美元大關；比特幣跌破3萬美元，為四周來首度收跌。

布蘭特原油6月期貨上周五（21日）收盤漲0.69%至每桶81.66美元；西德州原油6月期貨漲0.65%至每桶77.87美元。兩大原油指標周線都重挫逾5%，為一個月來首度周線收黑，原因是全球石油供應顯現成長跡象，俄羅斯原油前一周出口回升至每日300萬桶以上，此外，市場也擔心經濟衰退和美國汽油庫存增加。

黃金現貨價格上周五跌1%至每英兩1,983.06美元，一周累計跌約1%，反映聯準會多位官員近期的鷹派言論強化市場押注至少再升息1碼的預期。

比特幣過去一周重挫10%，22日盤中報價為27,258美元，儘管4月上旬突破30,000美元，但近期後繼無力，此時正值美國銀行業存款狀況改善，較高利率的展望持續變動。

比特幣 期貨 石油

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