時尚品牌撐起元宇宙一片天

3月最後一周，虛擬世界平台Decentraland舉辦第二屆「元宇宙時尚周」，雖然吸引來的訪客由去年的逾10萬人驟降到2.6萬人，Tommy Hilfiger、DKNY、Adidas、Dolce & Gabbana等時尚品牌仍熱烈響應今年的活動。

元宇宙的熱度在許多行業急速冷卻，諸如迪士尼、臉書母公司Meta都大量裁減元宇宙部門人力。不過時尚界依舊擁抱元宇宙，最主要的理由是：時尚業在元宇宙裡能夠賺到錢，而且有機會觸及年輕人。年輕人現在花愈來愈多時間上虛擬平台打電玩，減少從事其他娛樂活動。

也是在上個月，另一個時尚界繼續耕耘元宇宙的例子是，精品集團開雲（Kering）旗下品牌Gucci宣布與Yuga Labs合作。

Yuga Labs是炒熱「無聊猿遊艇俱樂部」（Bored Ape Yacht Club）非同質化代幣（NFT）收集熱潮的推手。Gucci 和這家公司聯手推出一系列限量實體Gucci產品，產品綁定市場期待已久的「猿系」元宇宙遊戲Otherside相關NFT。Gucci現在有個團隊，專事開發元宇宙行銷案。

最近裁員1萬人的Meta，與數位時尚公司DressX的合作案也繼續進行。Instagram、Facebook一直向用戶推薦網路化身的使用，DressX正是銷售網路化身穿著的時尚公司。

DappRadar區塊鏈分析師Sara Gherghelas說：「（Otherside）平台在今年第1季的交易量令人驚豔，高達2.22億美元，較前一季大增237.34%。」她提到Yuga Labs是上季NFT時尚界的霸主，時尚商品交易額達1,531萬美元，「與Gucci的新合作，讓Yuga Labs在NFT時尚界的霸業又提升到新高位。」

Decentraland時尚周負責人卡西米羅表示，根據Tommy Hilfiger回饋給他們的資訊，今年參加時尚周活動的用戶，參與後停留時間是去年的4倍。

元宇宙裡的時尚銷售一直有著不錯成績， 遊戲平台Roblox最近針對元宇宙時尚周的調查發現，受訪的半數Z世代用戶告訴Roblox，在虛擬平台裡，將自己的網路化身打扮起來，能夠表達自我，又讓人感覺良好。