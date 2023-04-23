紐國新投資簽證 反嚇走外國富豪

紐西蘭旨在吸引富豪投資國內企業的新投資簽證，似乎反而讓富豪對這個國家失去興趣。

彭博資訊報導，紐西蘭約半年前推出新版投資簽證後，至今僅有14件申請，遠低於2021年舊版簽證計畫的492件；新計畫緊縮了申請規定，要求更高的投資金額，且不允許投資房地產。

紐國這次實施規定變更，正逢全球政府面臨一項難題：各國政府希望從外國投資人身上撈錢，卻在當地面臨房屋成本高漲在內種種政治的難題，紐國政壇對此尤其敏感。六年前，矽谷創投天王提爾（Peter Thiel）被揭露他在2011年取得公民權前，五年內只在紐西蘭住了12天，一度引發軒然大波。

奧克蘭法律事務所Queen City Law總經理貝弗里奇表示，從新簽證乏人問津的情況可以看見，政府可能做得太過頭。目前前十名申請者合計僅投資紐西蘭1.11億紐元（7,000萬美元），但舊計畫過去十年每年平均為紐西蘭帶來10億紐元的投資。

針對富豪投資人的簽證計畫在疫情期間明顯增加，但三年全球防疫封鎖後，這類簽證計畫卻面臨愈來愈多反彈。因擔憂詐欺和外國買家給人炒作房價的觀感，英國、愛爾蘭和葡萄牙已結束所謂的「黃金簽證」計畫。

新加坡也提高投資簽證申請標準，香港則推出新的簽證計畫，申請者可透過投資當地資產獲得居住權，但不包含投資房地產。

貝弗里奇說：「這整件事令人覺得很糗。我認為這完全是政府的過失，讓這種事發生在這個對我國真的很重要的事情上。」

不過，官員並不擔憂新簽證計畫的起步緩慢，他們聲稱，投資人需要時間理解新版和舊版間的微妙差別，申請數量最終將會增加。紐國政府表示，今年稍晚將會重新評估這項計畫，以確保發揮良好效果。