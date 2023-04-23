芝交所推新版恐慌指數

芝加哥選擇權交易所（CBOE）計劃周一（24日）推出「一日波動率指數」（1-Day Volatility Index），堪稱是新的美股「恐慌指數」，可利用不到一天就到期的選擇權，追蹤美股的隱含波動率，希望更能反映市場情緒。這也呼應近日熱門的「零日到期」（0DTE）選擇權帶動的風潮。

一個月前美國銀行風暴初起時，備受關注的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）卻出現怪象，幾乎沒有太大起伏。儘管VIX指數走升，但即便是盤中高點，也不及一年前數度觸及的峰值。市場有許多理論解釋這個曾經可靠的指標為何頓失鋒芒，最常提及的一個理由是，交易人士無論要針對動盪避險、或是賭注將有騷動，都湧入零日到期選擇權，也就是當日到期的期權。

VIX衡量標普500指數預期震盪的方式，是計算未來23到37天到期的衍生商品，去年到期日較短的衍生商品現身後，VIX開始難以反映近期情緒，顯示華爾街在零日交易年代也許需要新的恐慌指數。有鑑於此，Cboe一日波動率指數將於24日問世。