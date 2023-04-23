字母CEO去年薪酬69億 拿下全球頂薪

Google母公司字母（Alphabet）執行長皮伽，因為領到三年一次的股票獎勵，去年薪酬飆高到2.26億美元（約台幣69億元），成為全球薪酬最高的企業領導人之一。

根據字母21日申報的資料，皮伽2022年薪酬當中，股票獎勵金額到達2.18億美元。2021年沒有領股票獎勵時，他的總薪酬為630萬美元。過去三年，皮伽薪酬方案內的薪資部分，則是維持在年薪200萬美元。

彭博資訊指出，50歲的皮伽在一個競爭更為激烈的產業中領導公司，例如最近紅到發紫的新創公司OpenAI產品ChatGPT，就對Google的搜尋霸主地位帶來極大威脅。另外，科技業的大環境走弱，公司也受累。字母的股價在2022年跌了39%，還好今年來已反彈19%。

皮伽的股票獎勵是三年一付，前一次2019年領取時，他那年的薪酬甚至衝到2.81億美元。

執行長薪酬在最近這波大裁員裡，成科技業界特別敏感話題，字母公司也削減了許多人力。蘋果執行長庫克就因為過去兩年每年薪酬可以拿到1億美元，招致眾怒，今年他將會少領一些。

字母今年元月開始裁減約1.2萬個職位，占全球人力6%，在那之前，已經採取了數個月的節約開支措施，並調整業務優先順序。去年字母全體受僱員工的薪酬中位數為279,802美元（約台幣857萬元），皮伽的薪酬是這個中位數的808倍。