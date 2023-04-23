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美加強監管保險避險基金

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國財長葉倫宣布一項計畫，將對構成系統性風險的非銀行金融公司加強監管。這類機構包括避險基金、保險公司等。（路透）
美國財長葉倫宣布一項計畫，將對構成系統性風險的非銀行金融公司加強監管。這類機構包括避險基金、保險公司等。（路透）

美國金融主管機關提議一套新規定，將加速金融穩定風險的評估程序，以便認定具有系統重要性的非銀行金融機構，強制他們接受聯準會（Fed）監督。這意味避險基金、保險公司這類金融公司，未來將受到更嚴格監管。

金融穩定監督委員會（FSOC）的這項提案，將修正對非銀行金融公司的認定方式。FSOC由美國財政部長擔任主席，其他成員還包括Fed、證管會（SEC）、聯邦存款保險公司（FDIC）、商品期貨交易委員會（CFTC）等金融相關主管機關的首長。

3月爆發兩家區域性銀行倒閉事件，凸顯出加強金融監管、防範系統性危機蔓延的迫切性。

美國財政部長葉倫21日說：「今天的提案很重要，可確保本委員會能依循一套嚴謹的做法，指認、評估並化解我國金融體系所面臨的風險。」

葉倫強調，現有規定在2019年由前任川普政府頒布實施，「對認定過程形成不當的障礙」，可能費時六年才能完成認定程序，有礙FSOC及時採取行動化解金融穩定受到的威脅。

按FSOC的提議，認定非銀行金融機構具有系統重要性的過程將分兩階段進行。在第一階段，依據公開和監管資料做初步分析，並知會個別公司、給予機會提出相關資料。

在第二階段，對於被挑出來放大檢視的非銀行金融公司，進行更深入的評鑑，同時審閱直接向他們調閱的資料。

若FSOC提議點名某家非銀行金融公司有構成系統性風險之虞，該公司可要求舉行公聽會，之後FSOC可表決是否作正式的認定。FSOC可逐年檢討先前的認定，期間被點名的公司可說明已做了哪些調整降低風險，據此向FSOC提出解除認定的要求。

此外，FSOC也首度提出一套新的分析框架，藉檢視形形色色的資產類別、機構和活動，辨認、評估、因應金融穩定風險。

Fed主席鮑爾表示，新的改變將「建立一套平衡的做法」控管潛在的風險。

美國 Fed 主管

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