美國經濟令人讚嘆？克魯曼：GDP反映不出可感嘆的部分

英國經濟學人周刊（Economist）本月以封面故事報導「美國驚人的經濟成就」，並舉一籮筐數據證明，過去30年來美國經濟持續遙遙領先。然而，數字雖會說話，卻未必能呈現美國經濟的全貌，輝煌的表象可能掩蓋住許多的陰暗面。

30年前，美國瀰漫著一股經濟強權地位岌岌不保的焦慮感，唯恐遭當時挾旭日初升之勢崛起的日本超越。當然，那種憂慮並未成真，美國至今仍穩坐世界最大經濟體寶座，儘管面臨另一經濟強權中國大陸的挑戰，就實質國內生產毛額（GDP）成長率來看，美國依然把其他國家遠遠拋在後頭。

但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄指出，從某些方面來看，美國的經濟成就其實並不如乍看下那麼壯觀。他表示，身為經濟學者，雖然熱愛分析數據，但也認為以現實生活中的所見所聞，來檢驗那些數據，總是個好主意。

比方說，如果最近到歐洲國家或日本旅遊，會給人貧窮、落後的印象嗎？會覺得歐、日經濟比15或20年前還要落後美國嗎？克魯曼不認為是如此。也許2000年代初期，美國挾著網際網路更迅速普及的優勢，拉大了與歐洲諸國的科技領先差距，但如今那種領先優勢已消失殆盡。

考量人口、工作生活平衡 美經濟不如GDP壯觀

那麼，數據明明顯示經濟成長差異那麼大，又該如何解釋？

克魯曼認為，人口結構可提供一部分解釋。拜出生率升高和移民增加之賜，美國的人口，尤其是工作年齡人口（統計上通常定義為15~64歲者），成長速度比許多先進國家快很多。若檢視工作年齡成人的人均成長率，美國到現在依然領先，但差距已大幅縮小，與日本相比尤然。

法國與美國相比顯得較弱，但那反映一大因素：法國人比美國人更熱愛度假，更願意把一些經濟利得花用在休閒娛樂上。美國的生產力（每人每小時產出）增加得比他國快速，但差距並不是那麼大。

所以，若把「人口結構」和「工作生活平衡的決定」也納入考量，美國經濟表現雖仍相對出色，但領先幅度就沒有GDP數據顯示的那麼壯觀。

克魯曼表示，GDP仍提供有用的資訊，可告訴我們某個經濟體可生產多少東西；但另一方面，GDP也有其局限，頂多只能告訴我們某國多有錢，卻無法告知那些錢是否花得妥當。GDP成長率高，未必能轉化為良好的生活品質。一個人可能家財萬貫，卻活得很痛苦；換作是國家，不也一樣。

他認為，有充分理由相信，美國並沒有善加利用經濟成長。儘管經濟領先群雄，預期壽命跟其他先進國家相比，卻以驚人的速度下滑。論及生活品質，顯然「不死」是最基本的。

貧富差距擴增也較他國嚴重

除此之外，隨著經濟成長，「成長果實由誰收割」的問題總是會浮現。過去數十年來，所得分布在金字塔頂端的少數人，所得占比的增幅卻最大，以至於中產階級的所得成長幅度，遠不及整體經濟成長率可能顯示的情況。

克魯曼指出，貧富差距在別國也擴增，但沒有擴大到美國這種地步。所以，美國經濟表現雖壯觀，或許並不能轉化成普羅大眾生活水準也同樣大幅提升。至於億萬富豪買不買得起更大的超級遊艇，誰在乎呢？

結論是：美國經濟雖證明成長動能比數十年前預期來得強、更有韌性，也保住經濟超級強國地位，證明昔日對美國經濟實力注定衰頹的預言錯了；但美國人也別興奮過度，經濟數據其實並沒有表面看來那麼好。籠罩美國社會的一些陰影，是GDP數據所反映不出來的。