快訊

「芯費大戰」落幕！民調、黨員投票皆贏 徐巧芯勝出對戰民進黨許淑華

較勁意味濃？侯友宜表態、郭台銘大動作辦活動 藍委這樣看

華府晚間連2起無差別槍擊案致8傷 警曝：槍手可能為同一人

廣達首赴越南設廠 投資額達1.2億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
廣達電腦將首度到越南投資。（本報資料照片）
廣達電腦將首度到越南投資。（本報資料照片）

彭博資訊引述越南財經媒體《越南金融》（Vietnam Finance）報導，台灣的廣達電腦（2382）將到越南北部省分南定省（Nam Dinh）投資1.2億美元設立工廠。《越南金融》說，廣達與南定省政府21日舉行了投資案的簽約儀式。

省政府的資料指出，廣達的工廠將設在面積22.5公頃的My Thuan工業園區第一期區域內，是廣達在全球的第九座工廠。

《越南金融》的報導並未提及工廠預定何時完工投產等細節。

廣達17日在台灣宣布，將首度赴越南設廠。不過當時向台灣媒體公開的投資金額是5,000萬美元（約台幣15億元）。現在越南當地傳來的金額，是廣達揭露的兩倍多。

廣達是蘋果（Apple）MacBook筆記型電腦的主要代工廠商。

越南 廣達

延伸閱讀

沒預訂恐怕會撲空！ 台南越南小吃樣樣經典拿手菜　超好吃「鴨肉米線」一周只賣一天

便宜機票開搶 越捷航空推出台越航線台幣1元起促銷機票

ANA越南官網出錯「飛北美頭等艙3萬」原認賠今改口：考慮中

越南整形傳意外！45歲台籍女子術後「無法說話」 搶救2天死亡

相關新聞

趁亂把握獲利良機？老「債券天王」葛洛斯大買區域銀行股

品浩（PIMCO）共同創辦人、「老債券天王」葛洛斯（Bill Gross）21日表示，他已買進四家跌幅很深的區域銀行股票...

廣達首赴越南設廠 投資額達1.2億美元

彭博資訊引述越南財經媒體《越南金融》（Vietnam Finance）報導，台灣的廣達電腦（2382）將到越南北部省分南...

美股交易無精打采 投資人等下周財報重頭戲

美國股市三大指數周五微漲，周線小跌，反映企業獲利有好有壞。財報季接著邁入緊鑼密鼓的一周，微軟、Alphabet 和亞馬遜...

小米申訴要求解凍6.7億美元資產 印度法院駁回

據路透社和印度當地媒體21日報導，卡納塔克邦的一家法院駁回了小米印度公司對該國執法機構扣押其555.1億盧比（約6.8億...

起亞、現代汽車竊案爆增 17州促召回補救

在抖音(TikTok)上盛行的影片示範如何單靠螺絲起子和USB傳輸線，發動起亞(Kia)與現代(Hyundai)生產的汽...

僧多粥少…臉書7.25億和解金 求償者恐只分到零頭

臉書(Facebook)和解金集體訴訟案，即起開放使用者上網登記申請，但專家指出，賠償金扣除律師費等費用，不僅所剩無幾，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦