廣達首赴越南設廠 投資額達1.2億美元

彭博資訊引述越南財經媒體《越南金融》（Vietnam Finance）報導，台灣的廣達電腦（2382）將到越南北部省分南定省（Nam Dinh）投資1.2億美元設立工廠。《越南金融》說，廣達與南定省政府21日舉行了投資案的簽約儀式。

省政府的資料指出，廣達的工廠將設在面積22.5公頃的My Thuan工業園區第一期區域內，是廣達在全球的第九座工廠。

《越南金融》的報導並未提及工廠預定何時完工投產等細節。

廣達17日在台灣宣布，將首度赴越南設廠。不過當時向台灣媒體公開的投資金額是5,000萬美元（約台幣15億元）。現在越南當地傳來的金額，是廣達揭露的兩倍多。

廣達是蘋果（Apple）MacBook筆記型電腦的主要代工廠商。