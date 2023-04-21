Fed若降息美股一路飆？分析師：小心降息美夢變夢魘

一周前，美國大型銀行財報亮麗引燃市場樂觀氣氛，但如今情況顯示，美企第1季財報表現以「好壞參半」形容，已經夠婉轉了。多頭人士正期待某個大利多蹦出、激勵標普500指數一鼓作氣突破橫向盤整格局。聯準會（Fed）升息腳步若是停頓，是不是就是投資人引頸期待的這個大利多？

財經網站MarketWatch報導，標普500指數過去五個月來一直陷入3,800點~4,200點的區間，至今無法掙脫。如果企業獲利消息沒能讓標普500指數向上突破，多方可能開始重新聚焦於總體經濟因素，期盼某個令人驚喜的好消息能協助美股上攻。假如Fed能停止升息，並且在不久之後開始降息，那就再好不過了。

市場盼Fed迅速降息激勵美股大漲

然而，富國銀行（Wells Fargo）和Evercore ISI的分析師都認為，所謂「Fed暫停升息然後降息將激勵美股大漲」的說法，恐怕不切實際，至少就中期而言。

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下次會議訂於5月2日至3日舉行，換言之，利率政策「轉折點」最快12天後「也許」就會來臨。目前市場預期，Fed有83%的機率在3日宣布升息1碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間進一步提高到5%~5.25%；6月再升息1碼的機率僅估為21.7%，往後再升息的或然率更低。至於降息展望，市場現在認為，夏末秋初是可能的時間點。

按照這種邏輯，許多投資人揣測，Fed可能在下次會後聲明中表示，正進入「等著瞧」的觀望模式。但至於Fed升息腳步會停頓多久，才開始降息，各方仍在激辯中，最後結局可能令一些股票投資人大失所望。

市場可能大失所望

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）21日推文說：「昨日Fed眾官員發言內容與市場共識預測一致，即央行12天後將升息0.25個百分點。不過，對於5月以後，市場仍期待今年內會數度降息，Fed官員則持續表示利率會維持高點不動。」

富國銀行投資策略分析師皮可（Austin Pickle）認為，任何因貨幣緊縮循環終結而暴漲的漲勢，都可能歷時短暫。

皮可指出，在Fed過去五波升息循環接近尾聲時（1989年、1995年、2000年、2006年和2018年），標普500指數都隨著升息逆風消失而大漲；但1995年（發生「不著陸」情況）除外，其餘四波漲勢都很快就後繼無力，股價反倒被總經大環境惡化拖著向下沉淪。

再看現在的情況。皮可說，標普500指數之所以能從去年10月低點反彈，大致上就是基於Fed升息利空可望移除的市場預期心理，因此，「隨著市場重新聚焦於經濟與盈餘日益惡化的現實...我們預料股市這波漲勢可能難以為繼」。

Fed若果真降息 顯示情勢嚴峻

更何況，投資人可曾想過，什麼情況下Fed才會如市場期待那般，迅速降利率？Evercore ISI分析師艾曼紐（Julian Emanuel）說，唯有情勢十分嚴峻，才可能逼Fed不得不反手降息。

Evercore ISI分析1970年以降的歷史資料發現，從Fed最後一次升息到第一次降息，中間平均隔了六個月。

艾曼紐說：「儘管從最末次升息到首次降息僅隔兩個月的前例不是沒有（1974年5月~7月和1984年8月~10月即為兩例），但這種（迅速反手降息的）行動可能需要來一場類似1987年那種股市崩盤刺激，或當前銀行業動盪惡化到類似1984年伊利諾大陸銀行（Continental Illinis）破產那種地步，或像1980年那樣在史上最大幅升息過程中陷入衰退，或像1974年Fed前主席柏恩斯犯的錯（"Burns Blunder"），亦即太早放鬆貨幣政策，導致通膨再度飆高，不幸又碰上美國總統（尼克森）即將辭職下台，導致政府陷入一團亂。」