印度部長：未來幾年 蘋果在印度的投資和出口將增加兩到三倍

集微網消息，印度一位部長表示，未來幾年，蘋果在印度的投資和出口可能會增加兩倍或三倍。

據路透社報道，印度信息技術部副部長Rajeev Chandrasekhar稱，「我非常有信心，蘋果與印度的合作夥伴關系在投資、增長、出口和就業方面有很大的發展空間，未來幾年將繙一番或三倍。」

據了解，蘋果主要通過中國台灣合同製造商在印度組裝iPhone，但計劃將業務擴展至iPad和AirPods，以減少對中國大陸的依賴。印度手機和電子協會的數據顯示，在2022年4月至今年2月期間，印度出口的智能手機總價值約為90億美元，其中iPhone佔了一半以上。

上一財年，蘋果公司在印度組裝了超過70億美元的iPhone，在加速曏中國大陸以外的地區轉移後，印度在智能手機領域的產量增加了兩倍。知情人士表示，蘋果現在通過富士康、和碩等擴大合作，使近7%的iPhone都在印度生產。

不過有分析指出，蘋果進軍印度也意味著要冒著風險，比如印度從零部件到成品的進口關稅都非常高，這會影響零售價格和需求。印度還以突然改變規章製度而聞名，這可能會使企業面臨意想不到的成本。然而，印度市場的增長潛力不容忽眡。